Decenas de ciudadanos en redes sociales reportan el caos que se está viviendo en esa zona del país.

Muchos denuncian que no hay ningún tipo de presencia de las autoridades, como el Ejército o el alcalde, o el gobernador, que solo se pronunció en Twitter:

Rechazamos los actos vandálicos que se han presentado en la ciudad de #Facatativá . La agresión desenfrenada de pocos y extraños al municipio, no representa la identidad de un gran pueblo pacifico.

Varios medios, por ejemplo, reportaron que los vándalos llegaron hasta el edificio de la Alcaldía y provocaron todo tipo de daños:

Esta es la Alcaldía de Faca. Repito. Situación desbordada en Facatativá. No aparece el alcalde, no hay autoridad. La noche pinta muy mal. El Gobierno y el presidente @IvanDuque deben prestar atención. pic.twitter.com/nitUSrfCqD

En otro video, se ve a una familia atemorizada en el interior de su hogar preocupada por sus hijos y gritan desesperados a las personas afuera que, al parecer intentan ingresar a su vivienda, que “¡no más!”.

#Atención. Urgente. Facatativá SIN AUTORIDAD. No hay alcalde, no hay Policía, NO hay Ejército. ¡Podría ocurrir una tragedia! Gobierno DEBE PRESTAR ATENCIÓN. CIUDADANOS ESTÁN ATEMORIZADOS. pic.twitter.com/2S7MidSFjg

— Santiago Ángel (@santiagoangelp) November 22, 2019