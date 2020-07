green

El video publicado por un excandidato a edil de la localidad de Engativá (occidente de Bogotá), da cuenta del instante en que la turba está golpeando a punta de patadas y con algunas tablas a los hombres señalados de robar a una mujer.

Después de unos segundos, llega la Policía y calma a los residentes para que dejen de golpear a los sujetos. Allí, uno de los vecinos toma la palabra y explica lo ocurrido a un agente.

“Este [uno de los individuos] sacó un cuchillo allá arriba, venía con una gorra. Venía con un celular robado y una gorra. Al otro lo cogimos allá y decía que no era ladrón, pero venían los 2 en la misma cicla”, apuntó el habitante de esa zona.

Otro residente del sitio tomó la palabra y añadió más detalles del suceso. “Si no les echan el carro y la moto, no los agarran. Uno tenía un cuchillo, pero lo botó. Con esa paliza, ya no vuelven a robar”, agregó.

Finalmente, los policías detuvieron a los presuntos rateros y terminaron llevándoselos del lugar, mientras que el hombre que grabó el video afirmó que la mujer afectada se iba a dirigir al CAI del sector para denunciarlos formalmente.