La mujer, evidentemente alterada, hizo el video porque los conductores de servicio público individual supuestamente se negaron a llevarla hasta el sector de Banderas, suroccidente de Bogotá, justo en el día sin carro.

La denuncia pública en la red social se conoció hasta este viernes, y allí la pasajera escribió un post en el que aseguró:

“Acabo de salir del hospital con mi hija, cojo el segundo taxi y me baja que porque no va para Banderas. La solución es que coja entonces Uber. Burlándose de que no tenemos más opción y estamos obligados con este servicio de basura”.

Durante la grabación la mujer indica que las placas del taxi que negó a prestar el servicio son TEO 606.

A continuación, la conversación que se escucha entre el taxista y la pasajera; enseguida, el video publicado por la mujer.