Con la piel erizada se encuentran los residentes del barrio José Antonio Galán de Magangué tras ver lo que aseguran, es la imagen viva de Jesús crucificado en un árbol de Ceiba o Bonga. Poco o nada les importa el toque de queda a decenas de personas que en estos momentos rodean el árbol y de paso le piden a Dios que cubra a Magangué de la pandemia por la que atraviesa el mundo.