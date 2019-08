Pese a que en la conversación en la que trataron temas como la movilidad, la seguridad, el Plan de Ordenamiento Territorial y hablaron un poco de salud y economía prevalecieron los programas de gobierno, las agresiones verbales entre ellos siguen siendo el pan de cada día.

En esta ocasión los que más se centraron en esas arremetidas fueron López y Uribe. El foco fue la relación que tiene cada uno de ellos con el actual mandatario, Enrique Peñalosa, y los proyectos que pretenden continuar o detener en su eventual administración.

Incluso, al comienzo del debate, el candidato que tiene el aval del Centro Democrático comentó que oír a Claudia era como escuchar a alcaldes pasados que “prometieron y no hicieron nada”.

Uno de los momentos más agrios empezó con una pregunta de un ciudadano que les preguntó sus estrategias para mejorar la cobertura y los recursos de la educación en Bogotá. Cuando llegó el turno de Uribe, y luego de hablar de sus propuestas, cerró su intervención diciendo:

“Claudia, es importante decirle la verdad a los ciudadanos: yo manejé 3 billones [de pesos] y no tengo escándalos de corrupción, usted como directora del IDPAC tuvo detrimento patrimonial”.

Inmediatamente fue el turno de la aspirante por la Alianza Verde y contestó:

“Esa mentira de que yo tuve detrimento patrimonial solo me la han sacado 3 personas en la vida: Gustavo Rugeles, que es un abusador de mujeres y un fraude del periodismo; ‘la Gata’, una mafiosa; y Miguel Uribe Turbay, eso demuestra el nivel de Miguel”.

Minutos después, cuando ya Carlos Fernando Galán y Hollman Morris, también asistentes al debate habían expuesto sus propuestas, llegó el turno para una réplica de Uribe y no dejó pasar la oportunidad para continuar la disputa con su principal contendora política:

“Claudia López acostumbra a calumniar, descalificar, insultar… no en vano es famosa por tenerse que retractar por decisiones judiciales; pero a mí, Claudia, no me va a intimidar ni señalándome ni comparándome porque yo no tengo nada que esconder porque no tengo escándalos, porque siempre he actuado sobre la ley”.

Acto seguido, tomó unos documentos de la mesa que tenía al lado y continuó: “En cambio yo hablo con pruebas. Por eso yo aquí sí tengo decisiones de la Contraloría Distrital en donde en primera instancia, en enero de 2016, fue condenada por detrimento patrimonial. Claudia López apeló y en segunda instancia fue ratificada la condena el 28 de abril de 2016. […] Y muy raro que el contralor que hoy la apoya, destituido por corrupción, la revocó de oficio, algo que nunca sucede; pero para no parar ahí, la Contraloría de [Miguel Ángel] Moralesrussi en dos decisiones le hace una gestión para que ella siga ejerciendo”.

Luego de explicar esos fallos, Uribe sentenció:

“Esa es la doble moral que la caracteriza y no importan los insultos, vamos a desenmascarar esas mentiras”.

Llegó el momento de la intervención de López y ella empezó diciendo que no iba a “seguir respondiendo las mentiras de un niñito corrupto que compraba y que negociaba con concejales en la Alcaldía”.

A renglón seguido habló sobre sus estrategias para mejorar la educación de los bogotanos.

Minutos después, López reiteró en Twitter que Uribe la estaca acusando falsamente:

¡Bogotá no puede caer en mentiras! Por enésima vez les compartimos la información verificada por un medio de comunicación experto en revisar noticias falsas.#CandidatosenCablenoticias https://t.co/yHcBKwF9ro — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) August 23, 2019

Las arremetidas entre los candidatos las puede ver en el diálogo completo, en dos momentos: sobre la hora y 40 minutos y cuatro minutos después.