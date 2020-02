El oficial habló sobre varios temas en un video dedicado al presidente, Iván Duque; al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y al comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.

En las imágenes, comenzó por pedirles que revisen “cómo se esta empleando la inteligencia militar alrededor de la fuerza”.

Según dijo, se está “utilizando de forma inadecuada”, pues algunos generales la estarían aprovechando “como una herramienta sistemática para intimidar a los oficiales” que, como él, no están de acuerdo en hacer cosas que vayan en contravía de la doctrina militar.

Amortegui Gallego comenzó a detallar que cumplió con los protocolos y el conducto regular para denunciar problemas en el Ejército, pero que no se sintió apoyado:

“El año pasado tomé la decisión de hablar con el comandante del Ejército porque se incrementó la intimidación. […] Cuando hablé con él le dije que estos eran los nuevos ‘falsos positivos’ al interior de la fuerza, poniéndole un ejemplo de la gravedad de la situación que estaba hablando. No pasó nada. Él me dijo que iban a iniciar investigaciones y no paso nada… lo que pasó fue que le informaron a los oficiales que yo estaba solicitando investigar y se incrementaron estas persecuciones”.

Luego, afirmó que le escribió a Duque como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero que no recibió respuesta porque no “era competencia de él”, pero que en el Ministerio de Defensa tampoco atendieron sus denuncias.

En ese sentido, mostró su decepción por una lucha que le ha tocado llevar solo y por eso responsabilizó de su seguridad, su vida y la de su familia “a estos agentes de contrainteligencia y a estos señores oficiales” ante los que hizo sus denuncias.

Incluso se anticipó a un posible me montaje para ensuciar su nombre:

“Yo no pertenezco a grupos de narcotraficantes, ni grupos de extorsionistas, no vendo armas, no vendo municiones y otras cosas como los oficiales que le informé al comandante del Ejército. Nunca he hecho parte de nada ilícito, ningún concierto para delinquir; yo vine a ser soldado, no bandido. […] De teniente y subteniente, jovencito, me negué a participar en la política de ‘falsos positivos'”.