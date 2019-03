En la grabación —que registró en modo selfi— se aprecia al niño en una zona rural y se escucha su acento costeño, mientras saluda a su novia: “Hola, Gina, mi amor. Estoy enamorado de ti. Mi corazón, llámame, negra, llámame”.

Lo que hace cómica esta situación y que ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales es la forma en la que inocentemente el niño le insiste a su pareja que lo busque porque supuestamente es la novia de su vida; además, porque muchas veces se contradice en sus peticiones:

“¿Sabes qué? todo lo que Jorge te diga de mí es puro embuste. Ah, no, mentiras, lo que Jorge te dijo dice la verdad, oíste. No te pongas a pararle bolas a Jorge porque yo a Jorge no le creo mucho. Por eso te pido, llámame cuando Jorge llegue. ¡Llámame! O mejor no me llames. Llámame el domingo porque es que el celular no lo tengo aquí, lo tiene mi mamá. Llámame, por favor. Te lo pido, te lo ruego”.

Aunque, algunos se ríen porque durante el video aparece una niña que se asoma a la cámara, mientras el pequeño enamorado graba, y le dice: “Ey, quítate de ahí, tú qué eres mar%$&”.

Pero el segmento de la grabación que ha provocado miles de comentarios es cuando el menor le ofrece dinero a su novia para que la llame. Aparentemente, lo que quería decir era 20.000 besos.

“Gina, mi amor, verdad llámame, por favor te lo pido; te lo ruego, mi corazón. Te lo juro que tú me llamas, te mandó 20.000 pesos porque la novia de mi vida eres tú. Eres la única novia. Por favor, te lo pido”, se escucha.

Aunque después de tanto destilo de amor, el niño le advierte a ‘Gina’: “Te lo juro que si tú no me llamas, más nunca, si me encuentro en tu camino ni me mires. No me mires, ni me hables. Pero si me llamas sí, porque yo te quiero mucho”.

Antes de despedirse, el protagonista del video suelta otra recomendación que resulta muy graciosa entre los internautas.

“Chao, mi amor. Mi vida te amo, corazón. Por eso quiero que estés feliz y estable, que te vaya bien en ese colegio. Estudia, oíste, no te quedes aquí, como soy yo que anda de un mago que no voy ni al colegio. ¡Por favor, estudia!”.

A continuación el particular video en Twitter, que muestra los rostros de los menores difuminados por seguridad. Es importante mencionar que la pieza visual original fue publicada en Facebook, donde tiene cerca de 400.000 reproducciones, 10.000 compartidos, 4.000 interacciones y más de 1.600 comentarios. ¡El video es todo un éxito!