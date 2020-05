Pese a que no hay mayores detalles sobre la situación que ocurrió, en la imagen aparece la mujer violando la norma de no llevar puesto el tapabocas, muy disgustada y se resiste a hablar con uno de los policías que aparecen en la grabación.

“Yo no quiero escuchar nada de usted”, le dice la mujer al policía que le pide la identificación, y le asegura que no porta el documento.

Ante la discusión con los uniformados, un transeúnte se mete y la mujer reacciona y comienza a tratarlo mal. “Estúpido, qué le importa a usted”, le dice.

Segundos después, la señora, en pleno anden, coge su bolso y comienza a agredir a los policías.

“No me toque, marica. No me toque, no me apriete, marico”, le dice la mujer a un policía, y ahí entra una policía e intenta calmarla.