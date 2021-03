El hurto a esta mujer ocurrió el pasado fin de semana en una calle de Bucaramanga (Santander) cuando caminaba desprevenidamente, sin percatarse de que un hombre en motocicleta la seguía de cerca para robarle el bolso.

Una cámara de seguridad grabó el asalto y en las imágenes se observa que el delincuente la ataca por la parte de atrás, y que la arrastra por varios metros ya que la mujer se aferró a su bolso.

Medios locales como el Canal Tro difundieron la grabación para alertar a la comunidad y a las autoridades, y aseguraron que como el video se viralizó en el departamento la Policía anunció que investigaba el caso para ubicar a los ladrones.

Pero la víctima se quejó, en diálogo con Caracol Radio, y dijo que en el momento del robo pasaron por el sitio unos policías, pero que la dejaron esperando para recoger su versión de los hechos y entablar la denuncia.

“Ellos me dijeron que para dar mi versión pasaban ahorita, porque estaban en eso”, contó la víctima, que en videos grabados por testigos se le ve sentada en un andén, sin un zapato y con varias lesiones en sus manos y pies.

“Yo no voy a decir mentiras, voy a decir la verdad: la Policía nunca me contactó ni me ha devuelto la llamada. No me han dicho nada”, aseguró.