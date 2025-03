La inseguridad sigue siendo un gran temor en los habitantes de Colombia, que a diario están expuestos a caer en manos de los amigos de lo ajeno. No obstante, hay algunos casos en los que las víctimas logran zafarse de los ladrones al defenderse de cualquier intento de atraco.

Así fue un caso reciente en Cúcuta en el que una mujer no se dejó intimidar por dos delincuentes armados y los sacó corriendo. El hecho quedó registrado en un video de cámara de seguridad y ha sido aplaudido en redes por la valentía que tuvo la víctima.

Mujer se defiende de intento de atraco en Cúcuta y es viral

Las imágenes muestran que la mujer, identificada como Karen Chaparro, parquea su moto frente a una casa del barrio Antonia Santos. Cuando apenas se estaba bajando, dos delincuentes con pistolas en mano corren hacia ella y la amenazan.

Los sujetos la agarran de forma violenta, mientras ella gritaba para pedir auxilio. En ese momento, Chaparro trata de forcejear con los sujetos, de quienes se defendió con algunos empujones y manotazos. Los delincuentes le respondieron golpeándola con sus armas de fuego.

Pese a ello, la víctima no cedió e insistió con sus golpes para que finalmente los ladrones huyeran del lugar sin lograr su cometido. La mujer describió cómo fue lo que vivió.

“Dos hombres encapuchados empezaron a golpearme y yo, para defenderme ni dejarme hacer nada, me retiré el casco y como pude les intenté golpear también”, dijo Chaparro en Noticias Caracol.

La mujer agregó que se sintió en capacidad de confrontar a los delincuentes, pese a que estaban armados, por su pasado prestando servicio en la Policía y porque entrena constantemente. “Empoderada de mí, creyendo que era capaz contra esos dos hombres”, explicó la mujer al noticiero.

El esposo de Chaparro, Luis David Jaramillo, aseguró que le dio susto cuando vio el video en el que su pareja fue atacada. No obstante, llenó de flores a su compañera sentimental y se mostró feliz de estar con alguien tan “extremadamente valiente”.

“Uno empieza a mirar el video, a ver la reacción de ella, y considera que fue extremadamente valiente porque nosotros de por sí decimos: ‘si me dicen quieto’, me quedo quieto; prima la vida”, dijo en Noticias Caracol.

Pese a su valentía, la mujer no salió ilesa y le tuvieron que hacer suturas en su cabeza debido a los golpes que recibió con las armas. No obstante, no tuvo lesiones graves que comprometieran su vida. La situación ya la puso en conocimiento de la Fiscalía y la Policía por medio de una denuncia.

