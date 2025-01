Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Uno de los videos de las cámaras de seguridad del homicidio de Zaida Andrea Sánchez Polanco, de 27 años, más conocida como ‘la Diabla’, reveló como ocurrió el crimen de esta mujer, quien era buscada en Aguachica, (Cesar) y que llevaba nueve días radicada en Medellín. La mujer fue baleada por un hombre armado cuando descendía de su vehículo. El presunto sicario le disparó en varias oportunidades hasta ocasionarle la muerte.

Así se evidenció en el video cuando esta mujer, con cara de temor, intenta escapar de su homicida corriendo hacia la entrada del hotel, pero apenas alcanzó a avanzar unos pasos cuando las balas impactaron en su cabeza, su costado y uno de sus brazos, cayendo desplomada ante la puerta de este establecimiento, ubicada en la carrera 68A con la calle 45, en el barrio Naranjal, en la comuna 11 (Laureles-Estadio), de Medellín.

(Vea también: Policía ubicó moto de sicarios que asesinaron a familia en Aguachica; la tenían encaletada)

Los delincuentes escaparon en la motocicleta en sentido sur-norte por la carrera 68A y unos minutos más tarde la motocicleta fue ubicada por la Policía Metropolitana en la carrera 64 con la calle 50, en el sector de La Minorista, en el centro de Medellín. Con base en una huella dactilar que encontraron en este vehículo, avanzan en la investigación sobre este crimen y van tras la pista de los responsables de este hecho.

Sánchez Polanco era investigada por la masacre registrada el pasado 29 de diciembre en Aguachica (Cesar) donde asesinaron al pastor Marlon Yamith Lora Barrera, a su esposa Yurlay Rincón Solano y a sus dos hijos, Ángela Natalia y Santiago. Las primeras versiones dieron cuenta que esto ocurrió porque los homicidas irían por alias ‘la Diabla’ y la habrían confundido con Ángela Natalia, versión que se ha ido desvirtuando con el avance de las investigaciones, aunque sí se confirmó su presencia en el establecimiento donde ocurrió la matanza de esta familia. Incluso se indaga si ella habría ordenado la masacre.

Luego de que ocurriera la masacre, la propia “Diabla” salió a decir que el crimen no iba dirigido hacia ella ni se había presentado confusión alguna con Ángela Natalia, teniendo en cuenta las características físicas de ambas y que estas difieren notoriamente. “No me parezco a la hija del pastor, miren las fotos. Yo soy peli mona y ella no. No puede existir una confusión de cuatro personas. No tengo nada que ver”, le dijo a El Tiempo a comienzos de este año.

La asesinada en el occidente de Medellín era una conocida prestamista de este municipio del Cesar, ubicado a 283 kilómetros de Valledupar hacia el sur y más cercano a la subregión del Catatumbo, Norte de Santander. Era la esposa de Alexánder González Pérez, alias ‘el Calvo’, un señalado narcotraficante al cual asesinaron el pasado 26 de diciembre en El Banco, Magdalena, a pocos metros del río Magdalena, donde encontraron sus despojos mortales. El fallecido era señalado de sostener vínculos con el ‘Clan del Golfo’.

Lee También

Después de ocurrida la masacre de esta familia, Sánchez Polanco salió rumbo hacia Barrancabermeja, Santander, en compañía de su hijo de nueve años, para pasar el Año Nuevo. Estuvo en el puerto petrolero hasta el pasado 14 de enero, cuando se radicó en el hotel del barrio Naranjal, hasta donde llegaron sus homicidas para acabar con su vida.

Las autoridades manejan como principal hipótesis del homicidio una retaliación de estructuras delincuenciales y se investiga si esta tendría que ver con el ‘Clan del Golfo’, una banda que si bien no se encuentra radicada en Medellín, tiene vínculo con algunas bandas locales para cometer ataques puntuales dentro de la ciudad cuando es necesario.

(Lea también: Policía ubicó moto de sicarios que asesinaron a familia en Aguachica; la tenían encaletada)

La víctima de este ataque sicarial tenía anotaciones por homicidio del 7 de mayo de 2021, por hurto del 31 de diciembre de 2017, además de haber sido víctima de lesiones el 26 de julio de 2019, de hurto calificado el 3 de agosto del año pasado y de injuria y calumnia el 12 de mayo de 2017. Era oriunda del municipio de Gamarra, Cesar, y cuando ya era adulta se había trasladado a Aguachica.

Pulzo se abstiene de publicar el video por su contenido sensible. Si desea verlo, puede ingresar al siguiente link.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.