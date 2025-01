En un suceso ocurrido en Bogotá, el reconocido cantante panameño Geo Primera fue asesinado la noche del pasado martes 21 de enero de 2025. El artista se encontraba disfrutando de una cena en un restaurante, acompañado de su familia, pues estaban de vacaciones en la capital desde el 16 de enero.

La noticia fue divulgada por su esposa, Brizeida Milagros Nava, a través de un emotivo video en el que expresó su profundo dolor y desesperación. El incidente tuvo lugar un día antes de que la familia regresara a Panamá, su país de residencia.

Según el relato de Nava, un sujeto ingresó al establecimiento, ubicado en la calle 184 con carrera 16, y disparó contra su esposo sin previo aviso. Primera falleció mientras era trasladado a un centro médico.

“Me quedo en Bogotá sola con mis dos hijos y necesito la ayuda de Panamá, si el alcalde o el presidente me pueden ayudar, para mi retorno allí, ya que no puedo volver a Venezuela. Necesito que me entreguen el cuerpo de mi esposo”, relató Brizeida.