El video está ilustrado con imágenes de los paisajes más bellos de Colombia que se mezclan con fotos y videos de personas que consumen drogas. Además, el mensaje fue grabado en inglés y con subtítulos en español.

“Creemos que tenemos información importante la cual cambiaría su percepción acerca de su visita a este hermoso país”, arranca el video, que luego se remite al fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de drogas en espacios públicos.

“Ahora, es legal consumir cualquier tipo de drogas en espacios públicos. Así que esto significa que se puede consumir en parques, zonas verdes y playas”, dice el mensaje, cuya voz es la de una mujer.

Allí también se habla de que “la verdadera preocupación es cómo esto podría afectar a las personas vulnerables como los niños que podrían estar jugando en estas áreas mientras se consumen drogas”.

El video hace referencia al aumento acelerado en los cultivos ilícitos en Colombia y al tráfico de drogas, y culpa directamente de este crecimiento al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. De hecho, en el video hay una foto de Santos estrechando la mano del exjefe guerrillero de las Farc Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, durante la firma de los acuerdos de paz.

“Este crecimiento se debe al gobierno anterior, que solo sirve a los delincuentes”, dice la publicidad.

“Hoy les pedimos a los turistas que visitan Colombia que no hagan parte de este espiral del narcotráfico, el crimen y cultivos ilícitos. Digan no al fallo de la Corte y a los gobiernos anteriores, no participen en el narcoturismo. Por favor, no compren drogas […] Te animamos a que vengas a nuestro país hermoso, pero por favor ayúdanos a terminar con esta pesadilla”, concluye el mensaje.