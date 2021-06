green

Armando Ortiz, mejor conocido como ‘El Mindo’, empezó diciendo que él no se había pronunciado sobre la situación del país porque no quería dar información imprecisa que contribuyeran a incendiar más.

No obstante, el ‘influencer’ aseguró que fue víctima de internautas que lo tildaron de “paramilitar”, por una foto en la que aparece con una “persona que tuvo un acto no ciudadano”, refiriéndose a Andrés Escobar, empresario que trabajó con él y otras celebridades digitales —como Mateo Carvajal— y que fue uno de los civiles que usó un arma en una manifestación en Cali.

En redes sociales se expusieron los datos de Escobar y también imágenes en las que se le ve junto a ‘El Mindo’ y Carvajal, razón por la que ellos dos también fueron atacados. Por lo mismo, el antioqueño explicó que él no era amigo del empresario y que no podía responder por sus actos.

‘El Mindo’, en cambio, se había mantenido en silencio, pero tuvo que salir a pedir respeto por su vida porque además de los ataques, lo estaban acusando con fotos falsas de que él había sido otro de los civiles armados en Cali.

“De Armando Ortiz pueden decir cualquier cosa, menos que es una persona violenta. Yo nunca me he acercado a un arma, no he disparado. No he jugado ni paintball ni Free Fire ni nada de ese tipo de cosas; el día que de pronto quise prestar el servicio [militar], me rechazaron porque tenía el pie plano. Ya el destino me decía que no necesitaba tener un arma en mis manos y agradezco también por eso”, dijo.

Por las acusaciones falsas, aseguró el creador de contenido digital, recibió amenazas contra su vida y la de su familia; ya tomó “cartas en el asunto” para reportar las cuentas que están difundiendo mentiras, pero pidió dejar de caer el “juego de la violencia”.

“Exijo mi derecho del respeto a la vida, el respeto a la vida de mi familia y mis allegados. Hago un llamado a la justicia terrenal para que aclare todos los hechos. […] Antes de ser Armando Ortiz, más conocido como ‘El Mindo’, soy ciudadano, amigo, hijo y novio. Exijo el respeto a mi vida nuevamente”, concluyó.

Este es el video donde ‘El Mindo’ habla de los ataques que recibió: