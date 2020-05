green

El video de la incautación fue publicado en la página en Facebook ‘Usei’, en Medellín, y allí se aprecia cuando uno de los uniformados toma una patilla y la corta con una navaja.

Para sorpresa de los policías, y hasta de las personas que iban en el vehículo, de la fruta que abrieron solo estaba la cáscara, pues dentro de ella había una bolsa negra con gran cantidad de marihuana, al parecer, tipo ‘cripy’.

Si bien la acción policial generó comentarios en redes de personas que discutían si la incautación había sido “sapeada”, debido a la forma en que la detectaron, hubo quienes centraron su atención en la reacción de las dos personas que iban en el camión y que fueron detenidas.

Esto, porque por los gestos que hicieron al ver las sandías, varias personas interpretaron que podrían haber sido “usados” para llevar la carga sin saber, presuntamente, lo que escondían las jugosas frutas.

“Si al conductor del camión lo contratan para llevar un viaje de patilla pues lo lleva. La mayoría de esas personas no saben ni lo que llevan porque son personas a las que se les paga por viaje. Ahí es cuando la policía debe usar todos sus métodos de inteligencia y ver quién fue el degenerado que cogió a un par de trabajadores de mula”, comentó un usuario, planteamiento que despertó la solidaridad de otros.

Incluso, hubo quienes expusieron casos similares en los que sus familiares se vieron involucrados y fueron a prisión siendo “inocentes”.

No obstante, otro internauta fue más sensato en su comentario y apeló al beneficio de la duda: “Muchos comentan que chofer y ayudante no sabían lo que cargaban. ¿Ustedes cómo saben que ellos no sabían? Resultaron brujos, adivinos…. no aseguro que sean culpables, pero pues tampoco puede uno a la ligera meter las manos al fuego por alguien que ni conoce”, dijo.

Fue ahí cuando el tema tomó relevancia en redes y parte de la discusión se centró en la especulación.

Lo que sí es cierto, es que la Policía ha incautado droga en los últimos días oculta en alimentos, trasteos, frutas y hasta en supuestas donaciones que estaban destinadas a abuelos y familias necesitadas por cuenta de la pandemia, como alertó el general Óscar Atehortúa.