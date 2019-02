View this post on Instagram

Hoy lamentamos comunicarnos a ustedes por situaciones como esta. Desde las redes han estado circulando vídeos de una persona que se encontraba vinculada a nuestra empresa. A través de los años hemos querido brindarle a ustedes y a sus mascotas el mejor de los servicios. Hoy repudiamos lo acontecido pues estamos en contra de todo tipo de maltrato animal y más aún dentro de nuestras instalaciones. Ya fueron suministradas todas las herramientas y evidencias a la persona afectada, para que sean tomadas las medidas necesarias contra esta persona que no presenta el nombre de nuestra Clínica Veterinaria El Country, desde la cual les pedimos disculpas y queremos decirles, que seguiremos comprometidos por cuidar y brindarle bienestar a las mascotas, brindando el apoyo a las fundaciones de animales como siempre lo hemos hecho. Hoy la situación nos enseña que debemos implementar protocolos más rigurosos para la vinculación de nuestro personal y más control durante el servicio. Nuestro deseo es y seguirá siendo cumplir muchos más años al servicio de todos ustedes y sus mascotas. Atentamente, Roberto Muñoz y Luz Higuera