La afligida mujer, la colombiana Gina Seal, le narró a este medio los críticos momentos que vivió en la parte afuera de la sala de llegadas internacionales de la terminal aérea, mientras su esposo caía al piso sin recibir atención oportuna.

“No me lo ayudaron. Llegó fatigado y se sentó en la rueda donde pasan las maletas [banda transportadora]”, agregó Seal a Pulzo. “Un vigilante le dijo que se sentara en una silla. Yo pedía que me dejaran pasar pero no me lo permitieron”.