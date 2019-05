Los buses complementarios son aquellos que recorren ciertos barrios de la ciudad y llevan a los pasajeros hasta las estaciones de Transmilenio. En ellos se debe pagar pasaje sí o sí. El sistema del torniquete descuenta 2.400 pesos y, si el ciudadano tiene la tarjeta del SITP personalizada, cuando pague su pasaje de Transmilenio solo le descontará 300 pesos.

El hombre que protagonizó el video no quería ‘marcar tarjeta’ y llegar gratis hasta la estación de Transmilenio. Sin embargo, el conductor del bus complementario le indicó en varias oportunidades que él no podía continuar la marcha del bus si él no pagaba el pasaje.

Al sujeto poco le importó la advertencia del conductor y los reclamos de los otros pasajeros que estaban sentados. Tal fue el descaro del hombre que se quedó cerca de 5 minutos en el torniquete del bus haciendo caso omiso a los pedidos de todas las personas que le indicaban que debía pagar el pasaje.

“Qué falta de respeto”, gritó una señora desesperada por la situación. El hombre le respondió: “¿Falta de respeto yo? ¿Dónde está la obligación de que yo no me puedo quedar aquí?”.

“Pague su pasaje, señor. Nadie lo va a llevar gratis”, insistió otra persona. Enseguida, el hombre ironizó: “El que está perjudicando aquí es el chofer”.

Ante todos los reclamos que recibió por parte de los pasajeros, el ciudadano se defendió con una razón poco comprensible: “Yo no estoy en la franja amarilla, no estoy infringiendo ninguna norma ni nada por el estilo. Así de sencillo”. Para colmo de males, el señor se puso digno.

Los minutos pasaron y los pasajeros del bus poco pudieron hacer para que el hombre entrara en razón de su falta de respeto. Al final, otro ciudadano encontró la manera de sacar al sujeto del bus a las malas: vio que él había dejado su maleta en el piso, al pie del torniquete, se la sacó del bus y, ante esto, al criticado sujeto no le quedó más remedio que bajarse del bus a recoger su maleta.

Este es el video de la insólita situación: