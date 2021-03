green

Este viernes, en el Parque de la 93 de Bogotá, se registró un reprochable acto de intolerancia e irrespeto protagonizado por un hombre sin tapabocas que insultó a un trabajador de la Defensoría del Espacio Público, entidad de la Alcaldía de Bogotá.

Al hombre en cuestión le pidieron que respetara las recomendaciones sanitarias y se pusiera el tapabocas, pero él respondió de forma grosera e irascible ante la solicitud y tuvo un comportamiento que está siendo ampliamente rechazado en las redes sociales.

El reprochable actuar del hombre fue grabado por una persona que estaba cerca. En el video sale el sujeto gritándole al empleado de la Defensoría: “Hijueputa. Largáte de aquí más bien. Dejá de molestar a las personas. Esta ciudad es de nosotros, no de los cuatro maricas que contrató esta vieja (quizás refiriéndose a Claudia López)”.

Pero allí no pararon los improperios del grosero hombre, quien le volvió a gritar al defensor: “Largáte viejo. No, mentiras. Vos también podés estar aquí, pero no jodiéndome”.

La grabación se viralizó en Twitter y generó indignación en miles de usuarios, quienes rechazaron contundentemente que una persona tratara de esa manera a otra que lo único que le está pidiendo es que se ponga el tapabocas.

Este es el video que se conoció de la bochornosa escena que protagonizó el irresponsable hombre sin tapabocas, que además resultó ser todo un grosero: