Aunque el motivo de la discusión no es totalmente claro y se desconoce el lugar de los hechos, según la denuncia publicada en Facebook, todo comenzó porque uno de los guardas de seguridad le pidió al hombre —camiseta blanca— que “cumpliera con las normas de parqueo” establecidas en el conjunto residencial.

Al parecer, y de acuerdo con lo que confirma uno de los guardas en la grabación (ver al final de la nota), ellos sacaron el vehículo de la edificación (lo que sería una falta) y provocaron la furia del propietario.

“¿Usted me va a responder por mi carro?, al menos por un espejo que valga 500.000 pesos. ¿Me responde? Entonces, ¿por qué hacen eso? ¡No sean degenerados! Respeten aquí a los que pagan administración porque bien cara que la pagan […]. A mí me importa un cu%& y si se roban ese carro, qué hijue%$&, lo tengo asegurado. Pero no hagan eso. No sean tan gamines, no sean tan deshonestos”, le dice el conductor a uno de los vigilantes.

Mientras otro hombre lo acompaña —camiseta negra— y unos guardas intentan explicarle lo sucedido, el dueño del carro continúa asegurando: “Si uno anda en un hijue%&$ carro de estos no es cualquier lagaña de mico ¿o sí? Como ser el mensajero de Servientrega”.

Enseguida se escucha que uno de los supervisores interviene y explica: “Yo lo estaba llamando a usted don César también para ver si, de pronto, es posible meterlo uno al parqueadero”, a lo que el enfurecido hombre rápidamente le responde:

“Por qué ‘mariquean’ ustedes. Por qué no dejan la gente tranquila. Yo ya me iba, pero no merezco que me saquen como un perro y que me saquen mi carro así como me lo sacaron […]. No tengo un carro de 10 millones de pesos para que usted no me vaya a responder por un espejo o por un logotipo”.

Después, el energúmeno saca unos billetes y les dice a los guardas: “Sean decentes, sean gente, sean caballeros y hasta uno les da la hijue%&$ propina, hermano. Es que mire a mí no me duele venir y darles la propina que quieran. No sean hijue%&$, no me humillen, porque yo me siento humillado”.

Finalmente, en el video se aprecia que el individuo les bota los billetes a los vigilantes y les grita:

“Jueputa, no tengo con qué pagar un hijue&%$ parqueadero para que me saque aquí de este conjunto. “¿No tengo con qué? Mire, ¿no les sirve esto para pagarles un hijue&%$ parqueadero?”.

Este es el video que se volvió viral en las redes sociales.