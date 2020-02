green

Medios como Ondas de Ibagué dieron a conocer un video en donde se aprecia a un hombre que arrastra a un adulto mayor hasta una piscina, y que luego lo patea en el rostro ante la mirada indiferente de varios de sus acompañantes.

La emisora identifica al agresor como Juan Manuel Rendón y asegura que su reacción violenta se dio porque el administrador del predio, Guillermo Cruz, le dijo que el tiempo se había terminado y que debía pagar el dinero del alquiler.

En el video también se aprecia que luego de la golpiza uno de los acompañantes de Rendón ayuda al adulto a levantarse, pero es ahí cuando el agresor lo empuja con fuerza y lo arroja a la piscina.

Por eso, el medio asegura que el administrador estuvo “a punto de ahogarse”, ya que por su condición de discapacidad le es difícil nadar y mantenerse a flote.

En diálogo con Noticias Caracol, Cruz aseguró que el huésped también intentó ahorcarlo con un lazo, y que contó con la complicidad de otro hombre.

“Me echó el brazo por encima; llegó otro y me puso un lazo en el cuello. Me tumbaron y me jalaron por todo el piso, me trajeron hasta el borde de la piscina. Ahí me tiraron con el lazo al cuello”, dijo la víctima en el noticiero.

Medios locales aseguran que Rendón sería hijo de un militar, que es un luchador experto en artes marciales y que ya fue denunciado ante la Fiscalía por intento de homicidio.

La emisora Ecos del Combeima advirtió que el agresor estaría presionando al adulto mayor para que le retire la denuncia, pero que la víctima ya tiene un abogado que lo está asesorando.

“Recibí una llamada ayer en la tarde del señor Juan Manuel Rendón, y me dijo: ‘Don Guillermo, qué pena por lo que pasó, pero es que nosotros no le queríamos hacer daño, por qué no me retira la denuncia y yo le voy a dar una plata’”, confirmó Cruz en la emisora local, en donde aseguró que él se negó a tal petición porque lo que busca es que se haga justicia.