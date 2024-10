El exvicepresidente está empezando una correría por el país, pero esta parece que no comenzó con el pie derecho. Unas imágenes difundidas por La Silla Vacía dejan mal parado, una vez más, al líder y posible candidato de Cambio Radical.

En los últimos días, Germán Vargas Lleras estuvo en Rivera, Huila, visitando algunas de las viviendas que entregó cuando fue vicepresidente de Juan Manuel Santos, con el subsidio de vivienda Mi Casa Ya.

Dentro de la casa de una mujer, el nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo terminó protagonizando un hecho que no se ve con claridad en las cámaras, pero que, según La Silla Vacía, es un manotazo a Yadira Buitrago, la jefe de prensa de Cambio Radical.

Ella le está acomodando el micrófono y la camisa, pero él, según se ve en las imágenes, mueve su mano con vehemencia, como si le pegara un manotazo. Este video muestra todo lo que sucedió:

La Silla obtuvo un vídeo en el que aparece Germán Vargas Lleras lanzando un manotazo a la jefa de prensa de Cambio Radical en una reunión política en Huila. 🗣️”Yo no manoteé a nadie. Yo hablo con mucha vehemencia y siempre con las manos”, respondió el exvicepresidente. pic.twitter.com/alnc05EdMK — La Silla Vacía (@lasillavacia) October 31, 2024

En el video no se ve si le pega o no, pero es claro el gesto. Sin embargo, Buitrago, en comunicación con La Silla Vacía, asegura que no se sintió agredida por Germán Vargas Lleras.

El supuesto manotazo también fue desmentido por el exvicepresidente. En charla con el mismo medio, él aseguró: “Yo no manoteé a nadie. Yo hablo con mucha vehemencia y siempre con las manos, y siempre en un tono enérgico que parece que estuviera exaltado. Pero en esa charla hoy con esa señora yo no creo haber estado exaltado”.

Vargas Lleras golpeó a escolta en 2016

Esta no es la primera vez en la que Vargas Lleras es señalado de tener un maltrato con sus colaboradores.

En 2016, pero en un hecho que sí fue mucho más evidente, el entonces candidato presidencial le pegó a uno escolta que lo acompañaba con una sombrilla. En ese momento, la popularidad bajó muchísimo, lo que frustró por completo sus aspiraciones presidenciables.

Este fue el video que se conoció en ese momento y que los colombianos vuelven a recordar con el suceso de Rivera, Huila.

