Zuleta hizo este denigrante comentario en una charla con un supuesto palabrero guajiro, en la Emisora 1050 a.m. Valledupar, en donde comenzó hablando de un tema muy sensible y que sigue siendo una constante en la región: “la venta de chinitas”, dijo.

Como el entrevistado le confesó que esa mal llamada tradición Wayú sigue vigente “en la alta Guajira”, fue ahí cuando Zuleta, en su programa, se mostró interesado y le dijo que “¿cuánto cuesta una chinita para mí?, una de 20 años”.

El hombre le responde que por ser él, y por su trayectoria familiar en la región, se la puede “dejar económica, en 5 millones de pesos”.

Bastante emocionado por lo que le acababan de decir, Zuleta empezó a indagar por temas íntimos de estas mujeres, y preguntó vulgaridades como “¿vienen sin pelitos abajo? ¿Es verdad que no se mueven cuando están… enganchadas?”.

“Yo la quiero es sin pelitos, que no se mueva y para mantenerla encerrada, que no me la vayan a quitar. Que me haga arepita, me rasque la cabeza…”, fueron algunos de los denigrantes comentarios del reconocido locutor.

Pero la conversación no terminó allí: “Y si yo te doy la plata hoy, ¿ cuándo me la traes?”, preguntó el hombre, y luego dijo que en realidad necesitaba “tres chinitas”, la de él y la de dos allegados más. “Pero consiguiendo las tres, ¿me haces una rebaja?”, finalizó.

Esta conversación fue compartida en redes y las críticas contra Zuleta no se hicieron esperar, y también hubo quienes cuestionaron al entrevistado por la forma en que negocia mujeres en una emisora y al aire, como cualquier vulgar proxeneta.

El escándalo que generó esta situación llevó a que el procurador, Fernando Carrillo, advirtiera en redes que presentará “una denuncia” contra el indígena y contra Zuleta, por considerar que están haciendo un acuerdo para “explotar sexualmente a varias mujeres indígenas”.

Este es la vergonzosa entrevista de Zuleta.