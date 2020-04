green

En las imágenes se evidencia que la vía (aún sin confirmar la localidad) está cerrada con llantas, piedras y palos que impiden el paso de buses zonales del SITP, carros particulares y otros vehículos.

Uno de estos conductores que quedó atrapado en el bloqueo, se observa en el video, se baja de su camión para quitar los objetos que obstaculizan el tránsito, mientras las personas que se manifiestan (la mayoría mujeres) lo enfrentan.

Segundos después, el hombre saca de su vehículo un cuchillo y comienza reclamar: “Entonces, ¿no me van a dejar trabajar? Con cualquier pirobo me cojo acá, ya. No me van a dejar trabajar porque son ustedes. Así como todos tienen necesidades, nosotros también. A mí no peleen, peleen con el presidente y esa per$% de alcaldesa. Con cualquiera me cojo ya. ¿Con cuál? Me dañan el carro y me hago matar”.

Enseguida, se escucha la voz de varias mujeres que le dicen que están peleando por los derechos de todos y porque no tienen trabajo.

Estas personas, que completan cerca de 2 semanas protestando en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, le exigen al Distrito que los ayuden con alimentos y subsidios, debido a la crisis que afrontan por la cuarentena obligatoria.

En la grabación también se escucha que el hombre les dice a las mujeres que lo dejen pasar porque necesita trabajar. De repente, se sube al camión —de placa HKD 785— y arranca para obligarlos a quitarse de la vía.

El sujeto logra superar el bloqueo, se baja del vehículo y se enfrenta a una mujer que le grita: “Entonces, ¿nos va a matar? Máteme, entonces”, mientras el conductor reclama: “Entonces, ¿no me va a dejar trabajar? Finalmente, las mujeres se riegan en insultos contra el individuo se aleja del sitio.

La situación ha provocados cientos de comentarios en la red social, donde la mayoría reprochan la actitud de las mujeres y su vocabulario para protestar.

Este es el video, que cuenta con cerca de 30.000 reproducciones: