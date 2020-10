green

La alcaldesa reprochó, en un live que hizo por Facebook, que entre una sede de la Brigada 13 del Ejército y una de la Policía Metropolitana se esté formando un “emporio de crimen”, y por lo mismo indicó que hay que hacer una intervención “muy dura”.

En ese sentido, Claudia López reunió a su secretario de Seguridad, Hugo Acero y a varios militares, y les dijo que en la zona deberían poner al menos 10 puestos más de uniformados para cuidar la seguridad.

Acero se mostró receptivo, y posteriormente dijo que después del operativo del Bronx de 2016 se “expulsó a todo el mundo” porque eso no era así. No obstante, la burgomaestre de Bogotá interrumpió a su funcionario y le pidió que no se quejara, sino que implementara medidas al respecto.

“Y lo hemos venido haciendo, alcaldesa, si me dejara hablar le digo…“, expresó el secretario de seguridad, que después de una seña de López agregó: “bueno está bien, esa es su consideración alcaldesa“.

López manifestó que la alcaldesa de localidad de Los Mártires les ha contado de los problemas de inseguridad, y que la intervención de la Fuerza Pública ha sido “intermitente”, cosa que no le gustó a Acero.

“Hemos venido trabajando día y noche. No, no ha sido intermitente. Desde la Caracas; nosotros hemos venido interviniendo desde la Caracas hacía abajo y hemos estado ahí con la alcaldesa [de los Mártires]”, respondió el secretario de Seguridad.

La burgomaestre pidió que “apretaran mucho más”, y con eso terminó la discusión que quedó grabada en el siguiente video (a partir del minuto 11:30).

La actitud de López, que armó polémica al plantear la posibilidad de invertir recursos en el cambio de color de los buses del SITP, fue criticada por el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe, que insinuó que ella fue arrogante y maltrató a Acero, como se lee en el siguiente trino.