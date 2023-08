Gustavo Petro volvió a Twitter con un tono bastante airado contra los medios de comunicación, que en los últimos días han informado sobre el supuesto financiamiento por parte del narcotraficante conocido como alias ‘Sobrino’ en la campaña de Colombia Humana en el Casanare.

(Vea también: “Qué bonito”: el turno en mira de Petro es Vicky Dávila por hablar de Marcha de la Mayoría)

Esa información hizo que el presidente Petro exigiera una rectificación de la investigación periodística de Noticias Caracol. A raíz de esos señalamientos, en varias partes del país se convocaron marchas en contra del mandatario por los últimos escándalos dentro del Gobierno.

Esas convocatorias a manifestarse del miércoles 16 de agosto fueron registradas, como debe ser, por parte de los medios de comunicación; sin embargo, el presidente la emprendió con la periodista Vicky Dávila, que replicó en sus redes sociales una nota sobre las marchas en contra de Petro.

“Que bonito, la prensa de los grupos echando mentiras sobre el gobierno y después convocan marcha para protestar por sus propias mentiras. Te invito Vicky a convocar una marcha contra la corrupción. ¿Qué tal marchar contra los sobornos de Odebrecht y Grupo Aval?”, fue el trino del mandatario.

De inmediato, Vicky Dávila le respondió a Petro visiblemente incómoda: “Presidente, no sé a cuáles mentiras se refiere. Todo lo denunciado sobre su campaña o gente cercana a su Gobierno está en manos de la justicia. Siempre hemos dicho la verdad y hay más ejemplos que no le cito. De otro lado, con todo respeto le respondo que no convoco marchas, informo sobre ellas. Cuando usted las convoca se cubren y se hace lo mismo, es diferente”.