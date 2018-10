Al parecer la periodista de la W Radio mencionó a su colega en la emisora luego de que ella admitiera que es consumidora de marihuana recreacional en público.

Borda utilizó su Twitter para responderle a Vicky: “Que me veten en el Nogal, que José Obdulio me descalifique y que Vicky Dávila me critique por haber dicho que soy consumidora recreacional en público, es todo parte importantísima de mi kit “lo haría de nuevo, sin problema”.

Que me veten en el Nogal, que Jose Obdulio me descalifique y que Vicky Dávila me critique por haber dicho que soy consumidora recreacional en público, es todo parte importantísima de mi kit "lo haría de nuevo, sin problema". — Sandra Borda 💚 (@sandraborda) October 1, 2018

Dávila no se quedó callada y contestó: “La respeto si es consumidora. Creo con ese mismo respeto que usted siendo una profesora tiene que dar buen ejemplo a sus estudiantes, a los jóvenes… los maestros tienen un papel en la sociedad relevante. Es una opinión respetuosa”.

La respeto si es consumidora.. creo con ese mismo respeto que ud siendo una profesora tiene que dar buen ejemplo a sus estudiantes, a los jóvenes… los maestros tienen un papel en la sociedad relevante. Es una opinión respetuosa. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 1, 2018

Los seguidores de ambas periodistas participaron de inmediato con sus opiniones en este debate:

Vicky, yo no consumo, ella fue mi decana y creo que pocos docentes me han dado tan buen ejemplo como Sandra. — Felipe Ramírez (@Felipe_Ramiirez) October 1, 2018

Que Vicky Dávila hable mal de usted, habla muy bien de usted… — Nelson E. (@VelozaTorres) October 1, 2018

Usted puede hacer lo que quiera en su casa y en privado, pero al ser una docente tiene una responsabilidad social que no puede evitar. — SANDRA GAITAN (@SGAITANPRENSA) October 1, 2018

Tienes derecho a vivir trabada, es tu decisión, pero yo tengo derecho, y el que no sea drogo también, a no tener drogadictos cerca — Josefernándezdecastr (@FernandezdeCJ) October 1, 2018

Sandra, parte de llegar a legalizar la droga es no socializarla, no hacer su consumo como algo corriente. Es, al contrario, llenar de motivos a los jóvenes para no probarla. Y no, en público no. Porque su libertad llega, hasta donde empieza la mía. — LuchyB (@LuchyB) October 1, 2018

Grande, Sandra. Por fin alguien que hable con argumentos a los que piensan que el consumidor es por ende adicto y a futuro habitante de calle o delincuente. ¡Cuánta desinformación hay en torno a las drogas! — Laura Carolina Pava García (@LauraCaroPG) October 1, 2018

Inclusive, hubo un trino de uno de los usuarios que Borda retuiteó ‘echándole leña al fuego’.

“Eso se llama mala leche. Ella sabe perfectamente que eso no es cierto y no hay un solo alumno que haciéndole honor a la verdad pueda decir eso. Pero de nuevo, no me sorprende para nada esa forma de hacer “periodismo””, dice el RT.

Eso se llama mala leche. Ella sabe perfectamente que eso no es cierto y no hay un solo alumno que haciéndole honor a la verdad pueda decir eso. Pero de nuevo, no me sorprende para nada esa forma de hacer "periodismo". https://t.co/MwxaidO6ym — Sandra Borda 💚 (@sandraborda) October 1, 2018

Vicky no ha respondido a este último trino, pero sus opiniones llevaron a todos sus seguidores a expresar su punto de vista frente al decreto que firmó este lunes el presidente Iván Duque en la que permite a las autoridades confiscar cualquier cantidad de droga, hasta la denominada de aprovisionamiento.

“Vamos a judicializar a los jíbaros. No se trata de llevar a la cárcel al consumidor; se trata de quitarle la dosis y destruirla porque esa sustancia le hace daño a la salud pública y a los niños”, dijo Duque.