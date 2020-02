Lo dijo en su cuenta de Twitter, donde además aseguró que la conversación será publicada hasta el lunes, en Semana TV, y lo único que adelantó es que lo dicho por Merlano es “muy grave”.

“Su relato es tan tenaz que no sé cómo la justicia de Colombia podrá no investigar”, agregó Dávila en su publicación.

Y aunque la comunicadora no dio avances sobre los temas y personajes a los que se refirió la condenada excongresista, cabe recordar que hace unos días Merlano hizo acusaciones que involucraban a, entre otros políticos, a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, y al presidente Iván Duque.

Asimismo, sobre el exfiscal Martínez, de quien dijo: “Si cae Néstor Humberto cae media clase política colombiana”.

El empresario Julio Gerlein, que fue su pareja, y la poderosa familia Char tampoco se salvaron, pues ella los señaló de ayudarla a escapar de la clínica odontológica y, posteriormente, quererla asesinar.

Todo eso lo mencionó la prófuga en una declaración que dio en Venezuela, donde fue detenida en enero semanas después de su fuga de Colombia. Algunos medios y periodista analizaron lo expresado por ella y siente que, así como hubo verdades, cayó en varias mentiras.

Mientras se conoce el contenido de la entrevista con Dávila, aquí dejamos la publicación en la que la periodista confirmó su encuentro con Merlano y la hora en que será publicada la conversación.

Hace pocas horas llegué de Caracas. Logré entrevistar a la excongresista Aida Merlano durante horas. Lo que dice es muy grave. Uds podrán verla el lunes a las 11 y 30 am en el Canal Semana Tv. Su relato es tan tenaz que no sé cómo la justicia de Colombia podrá no investigar.

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 15, 2020