En un debate organizado por Semana con los congresistas ‘Jota Pe’ Hernández, de la Alianza Verde, y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, la periodista Vicky Dávila discutió fuertemente con este último, luego de que él señalara a su esposo por tener apellido Gnecco.

La discusión entre ambas partes fue muy extensa y acalorada, a tal punto de que Mondragón le dijo a la comunicadora que se metiera a la política para tomar partido de frente y no detrás de los micrófonos.

(Lea también: Vicky Dávila pulló a Petro por verse con Sarmiento Angulo y más: “Lobo con piel de oveja”)

“Su programa es de oposición al Pacto Histórico […]. Usted asume posturas políticas en un medio de comunicación. Debería ir a elecciones para hacerse elegir congresista o mandataria y no camuflarse de periodista” , señaló el representante a la Cámara. “Si a mí me tratan con todo el respeto en un medio de comunicación, reciben lo mismo, pero cuando asumen posturas políticas…”, agregó.

Vicky Dávila, después de que el congresista petrista le dijera que se metiera a la política, lo atacó con toda y lo acusó de increpar a la prensa.

“Usted debería como congresista respetar la democracia y la libertad de prensa. Es muy grosero. Pero usted no me asusta […]. Ay, qué pereza, es lo que siempre son […]. A usted le gustan los periodistas regalados que se le arrodillan y aquí no va a encontrar eso”, le contestó la comunicadora.