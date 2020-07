La acción fue confirmada por la vicepresidenta de la República desde su cuenta de Twitter, en donde aseguró que el periodista había hecho una “aclaración” sobre su esposo, sobre sus negocios y sobre ella.

Ramírez reiteró que no conoce ni se reunió con Guillermo Acevedo, alias ‘Memo fantasma’, y, a pesar que haber instaurado la denuncia contra McDermott, se reconoció a sí misma como una defensora de la libertad de prensa.

“Reconozco la labor que realizan los medios de comunicación a favor de la transparencia y la libertad de prensa, dos principios que siempre he defendido a lo largo de mi vida y seguiré defendiendo”, manifestó la vicepresidenta en la red social.

Además, justificó su accionar al decir que McDermott la puso “en una encrucijada” en la que puso por encima la defensa de su buen nombre. Sin embargo, dijo que ya considera “el caso superado”.

Ramírez hizo el anuncio después de que el periodista de la Fundación InSight Crime dijera en varios medios que el objeto de la investigación que desarrolló no ha sido ella ni su esposo (Álvaro Rincón), sino ‘Memo fantasma’.

Acá, el anuncio de la vicepresidenta:

Recibimos sus palabras como una aclaración importante, sigo manteniendo lo que simpre dije: no conozco, ni me reuní, ni he conversado nunca con Guillermo Acevedo, ni recibi de él la informacion de las investigaciones periodísticas de @jerrymcdermott

— Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) July 29, 2020