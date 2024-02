La primera dama, Verónica Alcocer recibió el famoso coro en medio del tradicional desfile de la 44 en el Carnaval de Barranquilla. Testigos revelaron varios videos en donde se escuchó la arenga, “¡Fuera Petro!”, mientras avanzaban varias comparsas y entre las que estaría la esposa del presidente. Posteriormente, Alcocer se excusó sobre la situación y argumentó que todo fue a raíz de un daño en su vestido, lo que impidió que siguiera con su presentación.

Última Hora Caracol expuso que la mujer había sido abucheada y por esta razón tuvo que salir en medio de la rechifla, situación que fue apoyada en X por varios internautas, quienes señalaron que todo se acompañó con gritos en contra del presidente Gustavo Petro, quien fue representado por su pareja en la festiva jornada.

Minutos después de la bochornosa situación, Alcocer García publicó un video bailando sobre la 44 y demostró su agradecimiento a la Fundación Hilos de la Fe y a las mujeres que se encargaron de diseñar su traje. Del mismo modo, negó que hubiera sido abucheada y que, por el contrario, recibió solo amor.

“Me entristece que digan esta mentira y que enloden un trabajo social tan bonito que se está haciendo con ese grupo de mujeres pospenadas que me acompañaron. Nadie nos abucheó, al contrario, el pueblo nos dio mucho amor. Me salí porque mi vestido se dañó”, mencionó la primera dama.

