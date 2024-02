En medio del Carnaval de Barranquilla, la primera dama Verónica Alcocer se convirtió en el centro de atención durante su breve paso por el desfile en la emblemática carrera 44. Aunque se esperaba su participación en el desfile ‘Sonia Osorio’, acompañada por un grupo de mujeres de la Fundación ‘Tejiendo Hilos de Fe y Esperanza’, su presencia se habría visto opacada por un incidente que generó controversia.

Según reportes compartidos en redes, mientras la primera dama disfrutaba del ritmo de los tambores y movía su falda, se escucharon algunos murmullos entre la multitud y leves gritos de “fuera, fuera” a su paso por el reconocido estadero La Troja.

Sin embargo, la versión oficial proporcionada por Verónica Alcocer difiere de estas especulaciones. A través de su cuenta en X, antes Twitter, la primera dama explicó que su retiro del desfile se debió a problemas con su vestuario, desmintiendo así los rumores de abucheos.

Ay, Barranquilla, no sabes lo que te amo.

Pese a la aclaración de la primera dama, varios medios de comunicación expandieron la noticia sobre los supuestos silbidos y abucheos, situación que Alcocer no dejó pasar por alto.

“Me entristece que digan esta mentira y que enloden un trabajo social tan bonito que se está haciendo con ese grupo de mujeres pospenadas que me acompañaron. Nadie nos abucheó, al contrario, el pueblo nos dio mucho amor. Me salí porque mi vestido se dañó” , aclaró por medio de X.

Señores @UltimaHoraCR:

Me entristece que digan esta mentira y que enloden un trabajo social tan bonito que se está haciendo con ese grupo de mujeres pospenadas que me acompañaron. Nadie nos abucheó, al contrario, el pueblo nos dio mucho amor. Me salí porque mi vestido se dañó. https://t.co/RCx3eViE8M

— Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) February 10, 2024