La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, fue cuestionada recientemente por el diseñador Ángel Yáñez por el uso que le dio a un boceto que le envió para el vestido que usó la primera dama en su visita al rey de España.

En una reciente entrevista con RCN Mundo, Yánez dio detalles y compartió su experiencia trabajando con Alcocer. La historia se remonta a una cena oficial en Londres, para la cual él fue seleccionado para diseñar el atuendo de la primera dama.

“Me contactaron para asesorar a la señora Alcocer y me dieron sus medidas precisas. Decidí diseñar un vestido en azul rey con un escote tipo bandeja acompañado de una capa corta. Buscaba algo simple y discreto”, dijo Yáñez al mencionado medio.

Sin embargo, él indicó que no volvió a ser contactado luego de que envió la fotografía de su creación, por lo que se llevó gran sorpresa cuando vio a la primera dama portándolo, pero con una modificación que tildó de “una grosería”.

‘Influencer’ aseguró que fue atacado por seguridad de Verónica Alcocer

En hechos ocurridos en Sincelejo (Sucre) en el marco de las festividades del 20 de enero, un creador de contenido se quejó en sus redes sociales por un presunto maltrato abuso al tratar de grabar un video en el que se veía a Alcocer.

“Cuando yo vi a la primera dama metida en la comparsa El Bololó, le empecé a hacer un video porque yo veía que todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Yo la empecé a grabar y una muchacha me agarró y no me dejó grabar”, inició explicando ‘ToñoA3Tabacos’.

