El gobierno del alcalde de Valledupar, José ‘Mello’ Castro González, ha sido criticado por los altos índices de inseguridad y desempleo que ha alcanzado esta capital de más de 500 mil habitantes.

No obstante, el administrador de empresas dijo a El Pilón que quiere que la gente “valore el gran esfuerzo” que, según él, ha hecho desde que llegó a la administración municipal en 2020.

“He materializado inversiones que por muchas administraciones se hablaron”, dijo el mandatario.

En octubre se conocerá el nombre de quien reemplazará a Castro González en la administración municipal. / FOTO: JOAQUÍN RAMÍREZ.

Último año de su gobierno en Valledupar, ¿cuál quiere que sea su legado en la administración pública?

Tengo el compromiso de dejar una Valledupar en orden. Han sido tiempos difíciles, he venido administrando en medio de una pandemia, pero afortunadamente hemos sido resilientes para sacar al municipio adelante.

Yo puedo dividir la administración en dos componentes: la parte social y las grandes obras. En 2021 reactivamos la economía con el Festival Vallenato, los Juegos Bolivarianos que nos dejaron grandes inversiones en escenarios deportivos, el Encuentro de Justicia con jueces de todo el país, la Feria Ganadera y tuvimos la Media Maratón.

También llegaron inversiones del Gobierno Nacional como el alcantarillado pluvial por más de 50 mil millones, la Policía Metropolitana, la vía Valledupar-La Paz, el primer Sena étnico del país, el Centro de Bienestar Animal, y a eso hay que abonarle el Sistema Estratégico de Transporte con una contribución que nosotros hicimos.

¿Qué obras o gestiones realizará durante sus últimos 12 meses de mandato?

Quiero hacer un buen cierre de gobierno, para eso tengo el reto de mejorar la movilidad y la seguridad de Valledupar en el casco urbano.

Con la nueva empresa de economía mixta, vamos a seguir mejorando la movilidad de los vallenatos, y con la Policía Metropolitana vamos a tener mayor pie de fuerza, por eso necesitamos la gestión de los congresistas para poner a funcionar esa obra de más de 100.000 millones de pesos.

¿Cree que el problema de la inseguridad se soluciona con la puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana?

Vamos a mitigarlo. El problema de la inseguridad está golpeando no solamente aquí en Valledupar, sino a nivel nacional. Está golpeando principalmente a las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali e incluso en la costa. Hay que aprovechar esta inversión que hizo el Gobierno nacional de tener la Policía Metropolitana, esto va a permitir más patrullaje, más presencia en los barrios y comunas para responderle a la ciudadanía.

Los medios de comunicación de la ciudad reportaron 142 homicidios en 2022, una cifra que supera a los años anteriores, ¿cuál es su posición al respecto?

Después de la pandemia, la inseguridad se reactivó en todo el país. Todas las muertes duelen, pero también hay que anunciar que la mayoría de los casos que se están presentando en la ciudad vienen con antecedentes penales, y hay que mirar el pasado y cuáles son las actividades de las personas que están siendo asesinadas en Valledupar, si han estado en temas carcelarios o delinquiendo.

La Fiscalía General ha hecho un estudio donde ha manifestado que casi el 85 % de los muertos que se presentaron en el 2022 tuvieron antecedentes penales y actos delictivos.

A pesar de la reactivación económica, Valledupar es la cuarta ciudad con mayor desempleo del país, ¿cree que la Secretaría de Desarrollo Económico le apuntó a disminuir este problema?

Esta administración es la que más le ha apuntado a disminuir el problema del desempleo en la ciudad. Hicimos una consultoría con Cesore (Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales) y orientó que lo primero que había que hacer era tener una secretaría exclusivamente para apuntarle a resolver este problema.

Eso nos permitió hacer grandes eventos por todo el municipio como los mercados campesinos en las zonas corregimentales. También hemos apoyado jóvenes con becas en la Fundación del Área Andina para capacitarlos y tener profesionales afines a las necesidades del municipio. Es fundamental que el trío academia, sector público y privado sigan trabajando de la mano.

Durante su mandato han sido noticia las renuncias y cambios en secretarías como Desarrollo Económico, Gobierno, General, Tránsito y Transporte, entre otras, lo que ha sido interpretado por ciudadanos como “inestabilidad”, ¿este año se van a mantener los funcionarios?

Los cambios que vienen son mínimos. Hay funcionarios que cumplen su ciclo, hay sectoriales más difíciles que otras, como la de Gobierno y la de Tránsito con problemas que no han sido fácil resolverlos porque son históricos. También hemos hecho cambios que oxigenan la administración, aspiramos que lleguen a contribuir con el orden.

A veces la prensa intenta contactar a los secretarios/as para conocer su versión de los hechos, pero la mayoría no responde, a veces, ni una llamada. ¿Cómo controla esto la administración?

Habrá que llamarles la atención porque los funcionarios públicos tienen que estar a disposición de los periodistas y la prensa para responderles. Necesito que me sigan poniendo esas quejas para hacerles el llamado y que le den la cara a la comunidad.

¿Cómo avanza la plaza de vendedores que se construiría en el antiguo lote del Idema en Valledupar?

Ya tenemos un diagnóstico, queremos trabajar con la Cámara de Comercio y Fenalco para hacer el inventario y reubicar a todos esos vendedores informales en este nuevo espacio.

El proceso ya debe estar en página de contratación, será una obra de más de $ 50 mil millones que se había prometido, incluso en anteriores administraciones la comenzaron, pero que solo en esta se materializará.

¿Qué pasó con el convenio con el Gobierno nacional para construir la nueva sede de la Alcaldía?

En eso tuvimos inconvenientes por el cambio de gobierno, fue una promesa del gobierno anterior. Tengo información de que los recursos están asegurados, pero estamos a la expectativa de que se pueda avanzar en este convenio y materializar esa inversión que es necesaria para la ciudad.

No voy a mudar la Alcaldía, lo que queremos es recoger todas las sectoriales que están dispersas por la ciudad como la de Salud, Educación, y reubicarlas en un solo edificio que será la segunda planta institucional de la Alcaldía.

Desde septiembre debieron iniciar las obras del Ecoparque en el río Guatapurí, pero en enero no se han visto avances, ¿por qué?

Tuvimos algunos inconvenientes con Corpocesar, faltaba una documentación, ya se les entregó y esperamos que nos den la autorización para arrancar con esta obra que va a aumentar el turismo de la ciudad. Hay que apuntarle a darle la cara al río y tener una especie de malecón a la altura de otras ciudades.

Pero el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó a la Alcaldía de Valledupar proteger al río Guatapurí y esta administración apeló, ¿qué acciones están tomando para cuidar al ‘Rey del Valle’?

Esa no puede ser una responsabilidad solo de la administración municipal, esperamos que eso siga su curso. Nos dan muchas responsabilidades, pero nadie habla de recursos y en este cuidado del río tenemos que estar todos los vallenatos, la Gobernación del Cesar, Corpocesar, para que todos trabajemos de la mano y podamos hacer unos esfuerzos presupuestales.

Valledupar hoy cumple 473 años de haber sido fundada por los españoles, ¿cuál es el cambio que más recuerda de estos últimos años?

He visto el progreso con más tecnología, todo se maneja por las redes sociales, wifi, Internet. La tecnología ha venido arropando al mundo y debemos estar a la vanguardia. Valledupar ha crecido mucho, pero tiene grandes retos todavía, lastimosamente en la administración municipal hay pocos recursos y muchas necesidades, por eso un alcalde siempre tendrá la presión de seguir mostrando resultados inmediatos.

¿Esa falta de recursos es la que no ha permitido renovar la malla vial que está deteriorada?

Si yo me pusiera a organizar la malla vial del municipio me gastaría todos los recursos de la administración municipal, no habría inversión para las demás responsabilidades que tengo con el sector salud, educación, saneamiento, agua en los corregimientos y otras áreas.

Hemos venido organizando la malla vial aunque la inversión que se necesita es mayor. Este año van a salir varios contratos para seguir mejorando las vías y la movilidad.

Además de la construcción de nueva calzada entre Valledupar y La Paz, ¿qué gestiones hay para el área metropolitana de la capital del Cesar?

Ese es un importante logro. Hay que tener relación con los alcaldes de La Paz, Manaure, San Diego y Codazzi porque Valledupar es la que los termina arropando en temas de servicios públicos y bienes y servicios. Los recursos del PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) ayudan mucho al área metropolitana para invertir en vías y energías fotovoltaicas.

¿Cuándo será terminada y entregada la Villa Bolivariana?

La construcción está lista. Eso ha sido del sector privado, le dimos un aliado estratégico para que gerenciara el proyecto que fue Comfacesar. Con el cambio de Gobierno se restringieron los subsidios a la gente y a los que habían venido aportando a las vivienda les tocó organizar nuevamente por medio de la página del Ministerio.

¿Por qué hacer una modificación parcial y excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y por qué no estuvo lista en diciembre?

Lo que estamos haciendo es proyectar a la ciudad por más de 50 años, dándole la cara al río Guatapurí e incorporarlo a la ciudad. Queremos solucionar problemas de la margen derecha e izquierda del río, que la ciudad pueda tener una zona industrial, otra de vivienda, y reorganizar los temas que quedaron sueltos en el POT anterior.

Ya están los estudios, se hizo una prórroga al contrato y esperamos que para mediados de marzo podamos tener un resultado para hacer el trámite en el Concejo de Valledupar.

La Casa en el Aire ya ofrece algunas actividades culturales, pero ¿piensan ampliar esa oferta cultural?

Vamos a seguir realizando actividades culturales en la Casa en el Aire y esa ha sido una directriz hacia la oficina de la Casa de la Cultura. También hemos tratado de impulsar otras actividades como la Feria del Libro y la del Juguete, para que podamos aprovechar ese escenario.

Lo que sí es claro es que no haremos inversiones en la Casa en el Aire cuando eso tiene un tema jurídico que resolver. No quiero gastar recursos para quedar inmerso en un proceso disciplinario o jurídico.

¿Qué es lo mejor que le ha pasado como alcalde?

El cariño de la gente, uno nace para servir.

¿Y lo peor?

Hay gente que pensaría que las críticas, pero la peor parte es dejar a la familia sola y no ver crecer a mis hijas.

¿Ha pensado qué hará luego de su salida de la Alcaldía de Valledupar?

Estoy pensando en hacer una maestría y compartirla con mi familia. A mí me gusta lo público, pero me dedicaré al sector privado, voy a organizar mis temas empresariales que han venido olvidados, yo soy ganadero de profesión.

¿Qué procesos debe continuar el próximo alcalde o alcaldesa de Valledupar?

Inversiones sociales, ya que hay un Gobierno nacional que quiere invertir en este sector, no podemos descuidar a los corregimientos. Tiene un reto enorme en la seguridad y desempleo, son temas que un alcalde no los termina resolviendo sino con políticas a largo plazo.

Creo que va a tener la ventaja de tener funcionando una Policía Metropolitana con más patrullaje en las calles. Esperemos que el próximo alcalde llegue a trabajar de la mano de la gente.