Dos incidentes con vehículos en Arauca han despertado sospechas sobre un posible robo de automóviles a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Augusto Rodríguez, director de la UNP, aclaró la situación en torno a estos eventos.

El primer caso ocurrió en Tame, donde se encontró un vehículo con una persona esposada en su interior. Aunque inicialmente se especuló sobre su pertenencia a la UNP, Rodríguez confirmó que no es propiedad de la entidad. “El propietario del vehículo ya apareció, sugiriendo un posible caso de abuso de confianza”, dijo en exclusiva para LaRazón.Co.

El segundo incidente tuvo lugar en Arauquita, donde un vehículo blindado fue retenido con cuatro ocupantes, uno de ellos herido.

Rodríguez afirmó que este automóvil tampoco figura en los registros actuales de la UNP. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que fuera un vehículo robado a la entidad en el pasado por grupos criminales en la región de Arauca y Norte de Santander.

El director de la UNP enfatizó que ninguno de los dos vehículos está actualmente asignado a esquemas de protección de la entidad. No obstante, la situación plantea interrogantes sobre la seguridad de los activos de la UNP y la posible operación de grupos delictivos utilizando vehículos robados.

