La rectora aseguró que si esta semana no se retoman las clases académicas en las universidades que están en paro, los estudiantes perderán el segundo semestre académico.

Así lo aseguró Dolly Montoya en entrevista con Caracol Radio:

“Hemos hecho muchos llamados a que recuperemos el semestre, pero después de esta semana ya no hay posibilidades porque el tiempo no se puede estirar y nosotros no vamos a hacer semestres de 13 semanas. Vamos a hacer los semestres normales de las 17 semanas, que son 16 de clases y una semana de exámenes y notas”.