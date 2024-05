Por: El Colombiano

En desarrollo de un debate de control político este miércoles en la Comisión Primera del Senado, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, argumentó por qué la controvertida elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional no es válida a ojos del Gobierno. En esa línea, aseguró que “en este momento el cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante”.

Según la funcionaria, en medio de todo el escándalo frente a la cuestionada posesión de Peña ante una notaría y el intríngulis de por qué resultó elegido teniendo el respaldo de la mayoría del Consejo Superior Universitario –por encima de Leopoldo Múnera, quien obtuvo el apoyo no vinculante de la mayoría de estudiantes–, “hay más verdad que teatro”.

Como se recordará, Peña —con cinco de ocho votos—, logró el visto bueno del Consejo Superior el 22 de marzo; sin embargo, en la consulta que hizo la Universidad entre estudiantes, profesores y egresados ganó Múnera. Si bien ese resultado no es vinculante (Peña quedó sexto en esa consulta), la comunidad universitaria pedía que se acogiera esa voluntad. Desde entonces, en la Nacional se han convocado marchas que han terminado en desmanes y disturbios.

Defendiendo que “en ningún momento el Gobierno Nacional está incumpliendo alguna norma” al desconocer la posesión de Peña, la ministra manifestó que, de acuerdo con la normatividad vigente, el hoy rector no debió posesionarse. Lo anterior, ante la controversia que se generó en el Consejo Superior, a donde llegaron todo tipo de recursos en búsqueda de explicaciones de por qué no se escogió a Múnera.

Argumentos de la ministra de Educación para no aceptar elección del rector

Con base en el propio Estatuto General de la Universidad, Vergara argumentó que para la elección del rector se deben tener en cuenta los criterios de consulta previa a la comunidad académica. Según la ministra, al no ser acogidos y mientras se resolvía el conflicto, Peña intempestivamente decidió tomar posesión ante una notaría sin esperar que se atendieran los llamados.

“Recurrieron a un argumento falaz y fue que la institución iba a quedar acéfala si no tomaban posesión de cargo el 2 de mayo. No es así. Todas las instituciones públicas como esta tienen un procedimiento: si hay una disputa de una elección, una consulta o una preocupación, en ese periodo de indagación se nombra a una persona en encargo”, explicó.

Vergara señaló que estaba contemplado nombrar en interinidad a la exrectora Dolly Montoya o escoger uno en calidad de encargo mientras se resolvían preguntas pendientes de la comunidad universitaria. No obstante, mientras se surtía ese paso de revisión de las condiciones, Peña interrumpió el proceso.

“Al rector José Ismael Peña nunca se le desconocieron los resultados de un proceso. Pero tampoco se le reconoció el resultado de un proceso. Cuando una persona en la mañana de un día de transición toma la decisión, apelando a una ley de hace un siglo para posesionarse, lo que está demostrando es que todas las decisiones posteriores para que la universidad funcione se están desconociendo”, agregó la ministra.

En esa línea, defendió que fue ilegal su posesión en la medida en que no hay una resolución de nombramiento debidamente expedida y que la propia Constitución establece que ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar el debido juramento de cumplir y defender la Constitución.

Por otro lado, criticó a los integrantes del Consejo Superior Universitario por haber desconocido los resultados de la consulta entre estudiantes, profesores y egresados, acusándolos de haber dicho una cosa en público y luego haber actuado de otra forma en privado.

“Lo que no puedo aceptar es la falta de transparencia. Si dos personas cambiaron el sentido de su voto deberían poder decirlo así. Y no publicar en redes sociales un comunicado que no fueron ellos quienes cambiaron el sentido del voto, sino que lo hice yo. Si el Consejo Superior ingresó con cinco personas diciendo que votaban en coherencia con los resultados de la consulta, es muy complicado que salga un resultado totalmente diferente y no den respuestas ciertas o que den argumentos falaces”, precisó.

Además de reclamar que al candidato Múnera “le fueron quitando puntos hasta suprimirlo del proceso”, la ministra de Educación pidió que cada integrante del Consejo se haga responsable de las decisiones que tomó.

“Teatralizar un voto para ocultar lo que allí ocurrió no es conmensurable con una institución del respeto de la Universidad Nacional. Lo que ha ocurrido es que han usado mi nombre y el del Gobierno Nacional para evitar asumir las responsabilidades de las decisiones que tomaron”, indicó.

