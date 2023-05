Los hechos se presentaron en el kilómetro 47 de la carretera internacional, entre las ciudades de Popayán y Cali, donde según el afectado fue obligado a detenerse por parte de sujetos que portaban armas de largo alcance y vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El ciudadano narró que viajaba hacia la ciudad de Cali, Valle del Cauca, cuando pasando por el punto conocido como La Balastrera, cerca de Ovejas, encontró a unos individuos que le exigieron retirarse del lugar. Posteriormente su automotor fue incinerado.

Así quedó este vehículo cuyo conductor denunció que fue abordado por hombres armados en la vía Panamericana entre Cali y Popayán. El automotor fue incinerado en el kilómetro 47, en la vereda Puente Real. Todos los detalles en https://t.co/tfLSWKHlfx. pic.twitter.com/iX2ThS4cdn — Sucesos Cauca (@sucesoscauca) May 29, 2023

“Me alumbraron con una linterna, me orillé y me dijeron: ‘bájese del carro y piérdase’. Yo arranqué a correr hacia atrás, y cuando escuché fue una explosión”, relató el afectado.

El hombre se mostró preocupado e incluso aseguró que llegó a pensar que se trataba de uniformados del Ejército Nacional por las características de quienes lo abordaron.

“Yo por eso paré, porque los vi vestidos como el Ejército, con su fusil y todo. No vi nada más porque del susto, uno no pone cuidado, uno no está preparado para una cosa de esas”.

Tras lo ocurrido, el conductor dio aviso a las autoridades y al cabo de unos minutos llegaron a la escena integrantes de la Fuerza Pública para hacerse cargo de la situación.

Un inspector vial también arribó al sitio y encontró el vehículo quemado, puntualmente en la vereda Puente Real.

El caso es materia de análisis por parte de los organismos judiciales, que evalúan múltiples hipótesis alrededor de lo sucedido.

Hay que señalar que en esta zona ha sido denunciada la presencia de grupos armados, tanto disidencias de las Farc como el Eln, estructuras que se disputan el control del territorio.