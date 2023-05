Por medio de su cuenta de Twitter, el máximo accionista del América de Cali compartió este lunes el texto que le llegó a su número de WhatsApp y con el que, al parecer, pretendían apoderarse de su cuenta.

Según Tulio Gómez, que hace unos días oficializó sus intenciones de lanzarse como candidato a la Alcaldía de Cali, una vez logran robarse las cuentas comienzan a estafar a la gente.

Por tal motivo, invitó a sus seguidores a fijarse muy bien en el número que le escribió para que no respondan ninguno de sus mensajes y lo bloqueen.

“Alerta. Me acaba de llegar este mensaje a mi WhatsApp, esta es la modalidad que utilizan para robarse las cuentas […]. Ojo, no se puede abrir, hay que bloquear ese número”, escribió el empresario.

ALERTA, Me acaba de llegar este mensaje a mi Whapsap, esta es la modalidad que utilizan para robarse las cuentas de Whapsap y estafar a la gente, OJO, no se puede abrir, hay que bloquear ese número 3105766017 pic.twitter.com/1Ew1XwynBR — tulioagomez (@tulioagomez) May 29, 2023

En la imagen compartida por el manizaleño se ve una captura de pantalla de una conversación en la que no invitaban a acceder a un enlace para que su cuenta no estuviera en riesgo.

“El soporte técnico de WhatsApp informa: su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que fue usted quien realizó la operación, diga SI. Si su respuesta es negativa debe ser NO”, se lee en el mensaje.

En el texto se hace una advertencia en la que le indican al usuario que, si no se da una respuesta, la cuenta de dicha red de mensajería se eliminaría por seguridad.

Este no es el primer caso relacionado con robo de cuentas de WhatsApp, por lo que desde la propia empresa se ha recomendado no responder mensajes sospechosos o de números que no estén verificados como propiedad de la compañía.