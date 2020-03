El Gobierno del país norteamericano anunció este jueves que imputará cargos contra los exjefes guerrilleros, señalados de narcotráfico, en complicidad con la dictadura.

En una rueda de prensa, el fiscal general de EE.UU., William Barr, aseguró que los exjefes guerrilleros que han retomado las armas “obtuvieron el apoyo del régimen de Maduro” para operar en la frontera entre Colombia y Venezuela con el objetivo de enviar al territorio estadounidense toneladas de cocaína.

Barr dijo que entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas al amparo del gobierno venezolano.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anunció en un comunicado que el Departamento de Estado “ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información relacionada con Nicolás Maduro”, a quien Washington no reconoce como la autoridad legítima del país.

El monto es muy alto si se tiene en cuenta que a la fecha, en plena crisis por coronavirus, la tasa de cambio en Colombia ronda los 4.000 pesos por dólar, lo que se traduce en cerca de 60.000 millones de pesos colombianos.

