Todo un debate se ha desatado en la capital luego de que se hiciera viral una fotografía en la que se aprecian las coloquialmente conocidas como “puertas anticolados” que funcionan en la estación de Transmilenio de Santa Lucía, en toda la avenida Caracas, en el sur de Bogotá.

“Instalaron puertas anticolados, son intimidantes. Uno siente que queda enjaulado. No piensan en alternativas como una tarifa más económica para estudiantes y adultos mayores. No importa que la ciudad se llene de guetos”, se lee en la publicación.

En las imágenes, compartidas a través de Twitter, se observan torniquetes de piso a techo que reducirían al parecer el índice de colados en el sistema. Sin embargo, ¡ojo, esto no es nuevo!

Desde la sección Bogotá de El Espectador lograron validar con Transmilenio S.A. que estas puertas llevan más de un año instaladas en esta estación y se encuentran también en el Portal Tunal y en TransMicable.

Dicho esto, se descarta la falacia de novedad que se especula en la red social, es decir, que se haya aplicado recientemente, pues de paso se cuestiona si esta será la fachada de todas las estaciones de ahora en adelante. Frente a esto la respuesta es ambigua por dos motivos:

Primero, desde inicios de este año se viene avanzando en la instalación de nuevas puertas automáticas, que no han servido como se esperaba, en estaciones de la troncal Caracas como la Calle 63, la Calle 45 o la Calle 22, solo por mencionar algunas. No obstante, las 146 puertas instaladas (con corte a febrero) son de vagones y no de las entradas en sí.