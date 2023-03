A diario se conocen historias aterradoras de usuarios de Transmilenio que son víctimas de los delincuentes. En algunos de esos casos, los mismos ciudadanos se convierten en héroes, pues combaten a los ladrones para evitar que se lleven sus pertenencias, como lo hizo un hombre que no permitió que se robaran el extintor de un bus.

Y es que los bogotanos continúan sintiendo miedo a la hora de abordar los articulados en algunas estaciones de Transmilenio, catalogadas como las más peligrosas del sistema.

El usuario @javieralerta reportó en su cuenta de Twitter que se salvó de ser víctima del atraco masivo en uno de los buses, pues contó que quizá los ladrones habían tenido miedo de su perra, pero que varios pasajeros sí fueron asaltados por dos hombres que cargaban “gigantes cuchillos”:

Me acabo de salvar de una tremenda robada masiva en transmilenio; gigantes los cuchillos que tenían los asaltantes.

Quizá mi salvación fue mi perra porque los manes no se me acercaron. Gracias Dios 🙏🏽

— Javier Fonseca (@javieralerta) March 19, 2023