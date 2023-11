Un menor de 10 años, identificado como Jader Malo, perteneciente a la etnia indígena wiwa, falleció en la tarde de este jueves, por inmersión en el río Pesquería, en la vereda El Silencio del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar.

El padre del menor, José Malo, manifestó a las autoridades, que este habría salido a bañarse al río en compañía de su hermano, sin embargo, pasado un tiempo, fue a buscarlos al afluente, pero no los encontró, por lo que regresó a su vivienda, donde ya estaba su otro hijo, pero sin su hermano.

(Ver más: Valledupar: hombre aceptó haber pagado a dos sicarios para que asesinaran a su expareja)

“Los pelaos me dijeron papá yo me voy a ir a bañar, yo le dije ‘vaya hijo, pero eso sí, se viene rápido’. Llegó un vecino, y hablamos sobre el evangelio, y el señor se fue, y llegó un yerno y los pelaos no habían llegado, cuando yo llegué al río, pero no los encontré, lo único que encontré, fue la ropa del niño que estaba afuera del pozo”, relató el padre.