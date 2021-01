green

Para este sábado, la Alcaldía de Cali hizo modificación en el horario del toque de queda, aunque mantiene la medida de pico y cédula durante las 24 horas del día.

En la capital vallecaucana habrá un gran cambio que le permitirá a las personas salir a restaurantes, tener recreación diurna, aunque no están permitidas las aglomeraciones ni las actividades grupales.

Pico y cédula hoy en Cali

Esta restricción de la movilidad está vigente en toda la ciudad durante las 24 horas del día para entrar a establecimientos comerciales y compra de alimentos, ir a bancos, entre otros servicios presenciales.

Las personas que sí podrán ingresar son aquellas que tengan cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8).

Toque de queda hoy 23 de enero

A las 5:00 a.m. finalizó la medida que estaba vigente desde las 8:00 p.m. del viernes. A partir de esa hora las personas podrán circular con libertad en las vías de Cali, aunque la recomendación es quedarse en casa.

No obstante, a las 10:00 p.m. volverá a entrar en vigencia esta medida y en las calles no podrá haber ninguna persona hasta las 5:00 a.m. del domingo. Los únicos autorizados son aquellos que pertenezcan a las excepciones por tener que trabajar.

¿Hay ley seca en Cali?

Sí, la medida está vigente para los horarios en los que aplica el toque de queda. Es decir, en la noche de este sábado no se podrán tener abiertos establecimientos que vendan licor después de las 10:00 p.m. Tampoco se permitirán las fiestas ni las aglomeraciones.

¿Se puede ingresar a restaurantes?

Sí, la medida de pico y cédula no aplica para lugares de reunión familiar. En estos establecimientos está permitido que las personas puedan ingresar sin importar el último dígito de su cédula

¿Se puede viajar fuera de Cali este fin de semana?

Las medidas no impiden la circulación en las vías intermunicipales, sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina le pidió a los habitantes de la capital vallecaucana que no lo hagan.