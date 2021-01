green

Este lunes 18 de enero finalizó el toque de queda continuo en Cali, sin embargo, la medida de pico y cédula se mantiene para el ingreso a los establecimientos comerciales y bancarios de la ciudad.

Así funcionan las medidas para la capital vallecaucana para este primer día de la semana, en el que se esperan más medidas.

Pico y cédula hoy en Cali

Esta restricción de la movilidad está vigente en toda la ciudad durante las 24 horas del día para entrar a establecimientos comerciales y compra de alimentos, ir a bancos, entre otros.

Las personas que sí podrán ingresar son aquellas que tengan cédula terminada en número IMPAR (1-3-5-7-9).

Toque de queda hoy 18 de enero

El toque de queda continuo que empezó el viernes a las 7:00 a.m. finalizó a las 5:00 a.m. de este lunes.

Sin embargo, tenga en cuenta que a las 10:00 p.m. vuelve otro toque de queda que finalizará el martes a las 5:00 a.m.

Tenga en cuenta que esta medida podría cambiar en el transcurso del día luego del análisis que harán las autoridades.

¿Hayley seca en Cali?

Sí, la medida está vigente para los horarios en los que aplica el toque de queda. Es decir, en la noche de este lunes no se podrán tener abiertos establecimientos que vendan licor.

¿Cómo es el pico y placa?

Los carros con placa terminada en 1 y 2 no podrán circular entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. La medida vuelve a entrar en vigencia entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.