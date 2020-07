green

Tomás Uribe publicó el viernes pasado el audio de una conversación con Daza, exmiembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), envuelta en el escándalo del presunto ingreso de dineros que llegaron irregularmente a la campaña de Duque. Hoy ella está fuera del país, aunque prometió que volverá tan pronto pase la crisis por el coronavirus.

En ese diálogo, luego de un breve saludo, María Claudia Daza le dice a Tomás Uribe: “El amigo ese tuyo que tiene una cara así como de vampiro, desde la otra vez insiste en una cita y en otra cita. ¿Será verdad tanta gloria, que van a dar tanta plata?”.

–Ah, el carevampiro. Claro —respondió Tomás Uribe.

—La otra vez trajo a una señora, pero ella no habló de plata. Entonces, me salió con que había que llamarlo y decirle: ‘Mira que por ahí supe que querías donar…’. Pero eso no se maneja así. Yo no soy capaz —dice Daza.

—No. Yo lo concretaría. Es que estamos al final de campaña. Entiendo por la reunión a la que acompañé a mi papá ayer en el partido que en este momento no se necesita plata. Que dizque es muy bueno tenerla, pero que no es la prioridad —manifiesta Tomas Uribe, y después da recomendaciones a Daza—: Yo les diría: ‘Vea, si quieren dar plata, hablen con Nubia Stella [Martínez, directora del Centro Democrático] y el presidente les da una cita después de las elecciones.

—Eso es lo que estoy diciendo —Responde Daza, y ahí mismo corrige— Pero con el presidente Uribe, no con el presidente Duque.

Este lunes, después de explicar que no tiene intereses políticos, pero que como hijo de su papá lo ha acompañado con un rol de activista, no en cargos directivos ni que tengan que ver con la recolección de donaciones, Tomás Uribe contó en Caracol Radio quién es el ‘carevampiro’ al que se refieren en la conversación con Daza.

De ‘Carevampiro’, Tomás Uribe dijo primero que tiene una figura y un peinado sobre todo que es parecido al de un vampiro.

“Es un empresario muy respetado, un ingeniero de petróleos. Me gustaría no decir el nombre. Se lo puedo decir en privado, pero ese tipo de situaciones que si yo le digo el nombre, aquí en público, le voy a crear un problema a esta persona”.

“Es socio de uno de los grupos económicos más importantes de este país. Es una persona sobre la cual no hay ningún tipo de mácula ni de mancha. Y me contaba un común amigo con él que finalmente terminó donando, pero a la campaña de Germán Vargas Lleras. Es bien chistoso pues que termino yo aquí conversando con ustedes, y el señor donó fue por otro lado”.

Tomás Uribe también contó en la emisora que decidió revelar el audio porque lo llamó el abogado Jaime Lombana, apoderado de su padre y le recomendó que se anticipara porque ese audio ya estaba en manos de los medios.