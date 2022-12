De acuerdo con el trabajo realizado por esta veeduría, el cual consiste en alertar sobre los casos de accidentalidad provocados por las bebidas embriagantes, en este punto del área rural de la ciudad musical, es cada vez más recurrente observar que personas usan sus carros y motos, a pesar no poder caminar en línea recta, debido al consumo de alcohol.

(Lea también: 2 muertos y un herido, dejó grave accidente de camión sin frenos que cayó a un abismo)

Para sustentar dicha afirmación, Darío comentó uno de los casos que sucedió hace unos días, en el que un contratista de la Gobernación, que trabaja en la Secretaría de Hacienda, se encontraría bebiendo en el parque de Villarrestrepo en compañía de unos amigos, para acto seguido abordar su automóvil, y seguramente volver a la ciudad.

(Lea también: Motociclista murió al estrellarse de frente contra grúa sin luces en calle 26, en Bogotá)

“Nosotros llamamos un cuadrante y los detuvieron, donde se descubrió que el vehículo no tenía Soat. (…), luego ellos me dijeron que iban a pedir que viniera una patrulla de tránsito, pero que si esta no llegaba en una hora, los tendrían que dejar ir. Yo obviamente no podía permitir eso, así que me quedé esperando hasta que finalmente, a las dos horas terminaron apareciendo”, comentó.