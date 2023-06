Las redes sociales han sido claves para que los comerciantes víctimas de un hombre, que según los testimonios, actúa bajo la modalidad de falsa transferencia, se unieran e instauraron la denuncia en la Fiscalía. Creen que hay más víctimas.

En diálogo con Q’HUBO, tres emprendedores de Ibagué y uno de Mariquita, señalan al sujeto de estafa.

Una de las afectadas en La Musical fue Laura Chavarro, abogada de profesión y quien junto a su familia tienen una tienda de mascotas en la primera etapa del barrio Jordán.

“En un momentico el hombre ingresó a dos negocios de la misma zona. En el negocio de nosotros pidió un bulto de comida para gatos, la más costosa y la transferencia nunca llegó. En otro negocio cercano se llevó también otro bulto de comida para mascotas”, indicó.

En una tienda de regalos situada en la Avenida Ferrocarril, se llevó el peluche más grande y una lámpara recargable.

En Mariquita también se llevó sin pagar dos bultos de comida marca Chunky, para perros, avaluados en más de 300 mil pesos.

Al parecer, en una tienda de zapatillas de marca ubicada en un centro comercial de la ciudad el hombre intentó llevarse mercancía avaluada en más de un millón 500 mil pesos, pero los empleados no cayeron en la trampa.

Según los comerciantes, el hombre les pregunta si tienen datafono. Como le dicen que no, les informa que va a transferir el dinero desde una cuenta del Banco Caja Social a Nequi y que por tanto el dinero se va a demorar en verse reflejado. En el celular le muestra la supuesta transferencia, pero el dinero no llega. Las personas averiguaron con la entidad bancaria y les respondieron que el dinero no llegó porque la transacción fue cancelada. Andaría en un carro, cuyas placas ya están identificadas.