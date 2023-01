Gobernador del Tolima, José Ricardo Orozco: El Gobierno Departamental, desde que arrancó el periodo constitucional, el compromiso era sacar adelante las obras que nos competen de los escenarios de la calle 42 y el Parque Deportivo. Hoy el Coliseo menor se encuentra en ejecución, hubo un inconveniente con la Alcaldía por la licencia de construcción que fue subsanado, pero ya está en completo desarrollo.

Con el complejo acuático hubo un tema de veedurías durante casi año y medio, incluso estuvo Procuraduría y el mismo Ministerio del Deporte, finalmente fue subsanado, es una licitación que se adjudicó, y que arranca en enero, por lo que esperamos antes de terminar el 2023 tener ambas obras terminadas. Están financiadas, adjudicadas y en desarrollo.

Entretanto, para el próximo año se proyectan los Juegos Nacionales, por lo que hay una serie de disposiciones que Indeportes deberá manejar.

Nosotros tenemos definidos cerca de 7 mil millones de pesos para apoyar a todos los deportistas tolimenses de Juegos Nacionales. Este año se hizo una transferencia de 2 mil millones de pesos a Indeportes.

Esperamos entre enero y febrero del 2023, presentar una ordenanza en la Asamblea Departamental para hacer la transferencia de los otros $5 mil millones, nos hemos preparado a conciencia, ya que es una inversión grande en todos los deportistas de este departamento. Se ha tratado de brindar el apoyo de la mejor manera a las ligas y esperamos que sea una presentación histórica de la región en las próximas competencias.

¿El cambio de gerencia en Indeportes podría influir en la gestión de los Juegos Nacionales?

Para nada, hay unas líneas definidas en el Plan de Desarrollo y las líneas que da el Gobierno Nacional sobre lo que hace Indeportes.

¿Qué balance podría compartir sobre su gestión para el sector educativo en su Gobierno?

Este Gobierno tiene un componente social alto frente al de infraestructura como tal. Dejamos un balance y un legado al Tolima en temas de educación y salud. Hemos financiado cerca de 30 mil jóvenes cada año, por un valor de $40 mil millones, el 100 % de estudiantes en la Universidad del Tolima, el Itfip y el Conservatorio del Tolima, además de algunos apoyos importantes a universidades privadas.

También formamos el fondo de educación superior, que ‘apalanca’ todo este proceso. Estamos tramitando la política pública para llevarla a la Asamblea Departamental y dejamos financiados por vigencias futuras, hasta el año 2027, la gratuidad educativa.

¿Y en cuanto a los avances en la salud regional?

Hemos recuperado el Hospital Federico Lleras sede Limonar, nos falta el séptimo piso que será intervenido el año entrante. Hemos modernizado toda la utilería, camas, unidades sanitarias y nos aprestamos a inaugurar la unidad de urodinamia.

También la construcción del hospital de Rioblanco en enero por 12 mil millones de pesos, la remodelación del hospital de Herveo y el hospital de Mariquita que será referente en el Tolima. Desde el 2014 se venía trabajando en el hospital del sur del Tolima, en Chaparral, y logramos aprobar con regalías del departamento la construcción de esta nueva infraestructura.

En referencia a la infraestructura vial, ¿qué se avanzó en el 2022?

Estamos ejecutando $62 mil millones en la vía Chaparral – Rioblanco, $60 mil millones en la vía Ataco – Planadas, $33 mil millones en vía Carmen de Apicalá – El Paso, 90 cuadras en Ibagué por $20 mil millones que terminaremos en enero.

Terminamos la vía al Cañón del Combeima, los ocho kilómetros de Carmen de Apicalá a Cunday, estamos en la pavimentación de Palobayo a Ambalema y estamos haciendo los estudios y diseños del puente porque entregaremos la obra totalmente terminada.

Nos quedan pendientes 50 mil millones de pesos para arreglar más cuadras en Ibagué, ya está la plata financiada. Además sacaremos la licitación Guamo – La Chamba por 15 mil millones y la atención de puntos críticos en la vía entre Payandé, Caracolí y San Luis.

Esperamos terminar el corredor Ibagué – Rovira, el cual está en un 90 % en temas de pavimentación. Vamos a superar los $600 mil millones de pesos en inversión en vías, son varios los municipios que se están atendiendo, es un ‘embrión’ fuerte en la región.

En relación al tema de seguridad en El Espinal, ¿qué hay para decir?

Es un tema complejo porque se están convirtiendo en un tema de seguridad nacional. Vamos a generar reacciones y potencialización con pie de fuerza y elementos de investigación en el municipio y el corredor entre el Tolima y Cundinamarca.

Se está viendo microtráfico, extorsión, dineros ilícitos y brujería, este último tópico uno de los más dañinos para el municipio que se han ido trasladando a otros lados del país. Y lo que deriva de estos recursos ilícitos, entra a robustecer otras actividades ilícitas.

Durante el último año, el sector agropecuario sufrió varios flagelos por los costos de producción, ¿qué se logró ‘apalancar’?

Adjudicamos un proyecto de regalías para mejoramiento genético y silvopastoreo para comenzar exportar carne a otros países. Otro tema importante es el apoyo al sector cafetero, con $40 mil millones de inversión para renovación, nueva siembra y un proyecto de centrales de secado y filtros verdes.

Este año que viene presentaremos a la Asamblea la creación de la feria internacional ‘Tolima Corazón Cafetero de Colombia’, como un mecanismo de potencializar el café tolimense hacia el exterior.

Lo ‘político administrativo’

En términos presupuestales, hay mucha ‘incertidumbre’ frente al desenvolvimiento fiscal del departamento para el próximo año.

Yo espero con ansias la reforma tributaria de los departamentos y municipios. De cada cien pesos que recoge el estado, once van a los municipios y tan solo cuatro pesos a los departamentos. Si no hubieran regalías, la Gobernación no tendría recursos para ‘apalancar’ todo lo que se ha hecho.

Nos toca jugar de la mejor manera, por lo que hay que esperar el Plan Nacional de Desarrollo porque es donde el Presidente empezará a gastar el presupuesto. Es importante que los congresistas jueguen un papel importante.

Sobre inicios de septiembre se iniciaron reuniones entre la Secretaría de Planeación y la bancada parlamentaria, ¿qué pasó con este proceso?

Se entregó el documento a los congresistas que compiló la secretaría, que esperamos sea insumo para los diálogos regionales vinculantes para que juguemos desde Tolima algunos proyectos importantes en el Plan Nacional de Desarrollo en el 2023.

¿Y cree que al Tolima le irá bien en el PND?

Pienso que sí, y pienso que le irá bien al próximo Gobernador. Y ese es un tema, hay que dar el debate real en el país, no el politiquero, frente a que hay que unificar los periodos de alcaldes, gobernadores y presidentes para que realmente no se trunque la línea de desarrollo del país.

Desde la llegada del Gobierno de Petro, causa curiosidad que no ha estado en algunas visitas del Ministro del Transporte, ni tampoco asistió a los diálogos regionales vinculantes, ¿cómo ha sido la relación político administrativa con el Gobierno Nacional?

Yo con el Ministro he estado en varios eventos. Manifesté que si viene el Presidente, dije que estaría en el diálogo. Cuando vino la Ministra del Trabajo, yo estaba en una agenda en otro sitio del departamento, pero sí estaba presente mi equipo. A veces lo que parece, no es. La relación con ellos es excelente, y esperamos dejar unos buenos lazos de amistad e institucionalidad para beneficiar con recursos a la región.

El próximo año se viene la época electoral, y el partido Conservador está sacando adelante la candidatura de Adriana Magali Matiz. En ese sentido, ¿cuáles son esas garantías frente al proceso electoral desde la Gobernación y cómo se están preparando para las elecciones?

Como Gobierno Departamental dimos las garantías durante las elecciones del Congreso. Yo estoy concentrado en mi deber, la ley ya tiene una normatividad clara frente a la participación en temas electorales por parte de servidores públicos, y los que hacen la política se dedicarán a ello, y quienes gobernamos nos dedicaremos a gobernar.

No podemos desviarnos, siempre se da el debate cuando llegan las elecciones. Algunos utilizan los ataques al Gobierno de turno para sacar adelante sus aspiraciones políticas, yo no les voy a contestar a nadie.

¿Cómo recibió usted lo que dijo el Ministerio de Transporte frente al Aeropuerto Perales?

Una cosa es lo que diga el Ministro y otra es la realidad. No podemos bajar la guardia, estamos pidiendo una reunión en conjunto con el senador Óscar Barreto para hablar del aeropuerto. No podemos bajar la guardia, una cosa piensa el que no vive acá y otra piensa el que vive acá. En el marco del respeto, hay que dar la pelea para mejorar la conectividad aérea del departamento.

¿Qué piensa del alcalde Andrés Hurtado, frente a todas las controversias que ha protagonizado durante el último año?

Con el Alcalde tengo muy buena amistad, entendimos que a parte de las diferencias que él pueda tener, hay un tema en común y es Ibagué.

¿Qué será el 2023 para la región en su último año de gestión?

Compromiso con 24 horas de trabajo, mi tranquilidad y línea de no pelear con nadie, y se viene un remate de infraestructura para todo el Tolima, trataremos de llegar a cada rincón con un ‘granito de arena’ en términos de conectividad vial, sin perder la vista en temas de salud y educación.