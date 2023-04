Después de cinco días de la desaparición de Ana Sofía Alarcón en el río La Yuca, en Tolima, su familia guarda la esperanza de hallar su paradero. A pesar de la extensa búsqueda, aún no se ha sabido nada de la menor.

Hace poco, la madre de la joven, Luz Adriana Tangarife, hizo un llamado de atención a las autoridades para emprender una exploración avanzada por toda la zona, incluyendo el río Recio, que conecta con el afluente donde cayó la adolescente y desapareció.

Así lo reveló la administración departamental en la mañana de este miércoles 12 de abril e informó que de manera articulada se trabaja con organismos de socorro, con la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y la Fuerza Aérea Colombiana con sobrevuelos por el afluentes.

Cabe recordar que la emergencia se presentó durante el Sábado Santo, en la vereda el Corozo, en Santa Isabel, donde la madre de la víctima sigue esperando alguna noticia. Hasta allí se trasladó el secretario del Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Andrés Felipe Barragán Garzón y acompañó a los familiares de la menor de 16 años.

Ana Sofía fue vista por última vez a la orilla del río La Yuca, sus allegados no entienden cómo cayó al agua, pues no había ninguna creciente súbita, como se consideró en un principio.

“La niña estaba ahí y de un momento a otro, no sabes qué fue lo que pasó, no había peligro para que ella se cayera ni nada… pero cayó al agua y ahí no la volvieron a encontrar”. dijo la madre.